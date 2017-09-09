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    Перес: «Если «ПСЖ» заплатил 222 миллиона за Неймара, значит, оно того стоило»

    Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением насчет перехода нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Руководитель подчеркнул, что мадридцы не намерены платить такие деньги за футболиста, несмотря на имеющуюся возможность.

    Кроме того, Перес рассказал о несостоявшемся транфере в стан сливочных экс-форварда «Монако» Килиана Мбаппе, который в итоге также продолжил карьеру в парижском клубе. :

    «Реал» не будет платить 222 миллиона евро за игрока. Есть клубы, которые имеют такую возможность. Я знаю лишь то, что «ПСЖ» заплатил такую сумму за Неймара, и что он теперь играет в Париже. Если в «ПСЖ» так решили, значит, это того стоило. Он великий игрок, вне всякого сомнения.

    Интерес к Мбаппе? Мы действительно с ним контактировали, но он выбрал «ПСЖ», так как родился в Париже. Я не знаю, нужно ли было покупать его именно сейчас и тем самым нарушить то, что у нас уже есть. Это нормально – Мбаппе из Парижа и он хотел играть в «ПСЖ».

    Летнее трансферно окно? Действительно, футбол меняется. Появляются люди с большими деньгами и совершают крупные трансферы. Мы позволить себе приобрести футболиста за 180 или 200 миллионов евро, но в нынешнем состоянии это скорее пойдет во вред, чем окажет помощь. Если мы делаем что-то, что может нарушить атмосферу в раздевалке, это не пойдет на пользу.

    Финансовый фэйр-плей? Считаю, что есть правила, которые мы должны соблюдать. При этом я не вижу ничего плохого в том, что инвесторы из других частей света вкладывают большие деньги в футбол. Это позволяет создать высокий уровень конкурентоспособности. Это хорошо для футбола», – сказал Перес.

    Источник: Le Figaro

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    09.09.2017 12:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 сентября 2017, 20:30

      Да же не верится что такие правильные вещи сказал Перес!Молодец))

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 сентября 2017, 13:23

      Неужели дожили до того , что сам Флорентино говорит о том ,что он не хочет платить большие деньги за игроков , но я как не удивительно почти во всем с ним согласен , только вот интересно если бы Мбаппе выбрал бы их, а не Париж неужели Реал бы от него отказался , да и про ФФП это такой бред ,это было понятно сразу когда его приняли, но чтобы до такой степени . Понятно почему Переса это не волнует ФФП никогда не ударит по таким клубам как Реал , а скорее максимум по таким клубам как Валенсия и Севилья.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 сентября 2017, 13:05

      Как перес деньги воздух никто еще не кинул... кака хамес роббен и тд... отдал за копейки потом

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