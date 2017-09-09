Перес: «Если «ПСЖ» заплатил 222 миллиона за Неймара, значит, оно того стоило»

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением насчет перехода нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Руководитель подчеркнул, что мадридцы не намерены платить такие деньги за футболиста, несмотря на имеющуюся возможность.

Кроме того, Перес рассказал о несостоявшемся транфере в стан сливочных экс-форварда «Монако» Килиана Мбаппе, который в итоге также продолжил карьеру в парижском клубе. :

«Реал» не будет платить 222 миллиона евро за игрока. Есть клубы, которые имеют такую возможность. Я знаю лишь то, что «ПСЖ» заплатил такую сумму за Неймара, и что он теперь играет в Париже. Если в «ПСЖ» так решили, значит, это того стоило. Он великий игрок, вне всякого сомнения.

Интерес к Мбаппе? Мы действительно с ним контактировали, но он выбрал «ПСЖ», так как родился в Париже. Я не знаю, нужно ли было покупать его именно сейчас и тем самым нарушить то, что у нас уже есть. Это нормально – Мбаппе из Парижа и он хотел играть в «ПСЖ».

Летнее трансферно окно? Действительно, футбол меняется. Появляются люди с большими деньгами и совершают крупные трансферы. Мы позволить себе приобрести футболиста за 180 или 200 миллионов евро, но в нынешнем состоянии это скорее пойдет во вред, чем окажет помощь. Если мы делаем что-то, что может нарушить атмосферу в раздевалке, это не пойдет на пользу.

Финансовый фэйр-плей? Считаю, что есть правила, которые мы должны соблюдать. При этом я не вижу ничего плохого в том, что инвесторы из других частей света вкладывают большие деньги в футбол. Это позволяет создать высокий уровень конкурентоспособности. Это хорошо для футбола», – сказал Перес.