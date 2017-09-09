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    Виктор Панченко: «Динамо» с «Зенитом» как минимум сыграет вничью»

    Виктор Панченко, отец нападающего московского «Динамо» Кирилла Панченко, поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура чемпионата России против «Зенита».

    Напомним, встреча между командами пройдет в воскресенье на «Арене Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «У меня нет сомнений, что «Динамо» займет в этом сезоне свое восьмое – десятое место. Считайте это моим футбольным чутьем. У меня есть уверенность в главном тренере, я понимаю, во что играет команда, хотя хотелось бы немного больше креатива в атаке.

    Мне кажется, «Динамо» приятно удивит «Зенит». Приятно для болельщиков «Динамо». Будет тяжелый матч, но бело-голубые минимум сыграют вничью. А то и победа «Динамо» будет», — заявил Панченко.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.09.2017 10:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 сентября 2017, 15:43

      МВД--Газпром 1:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 9 сентября 2017, 13:25

      динамики смогут взять очки если только по старой традиции какой нибудь питардист местный не кинет на поле шутейку как они неоднократно делали иначе ни каких шансов

      -1
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      Рейтинг: -224

      lra > smersh45 9 сентября 2017, 13:56

      Шуни нет косить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -224

      lra 9 сентября 2017, 12:55

      В ФНЛ тупой осел Пока играют панченки Динамитам ни когда не выкорабкаться

      -2
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 9 сентября 2017, 12:42

      Ага,перед матчем с Уралом он тоже был уверен))

      0
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      Рейтинг: -224

      lra > SLAVAKPCC 9 сентября 2017, 13:57

      А кто это вообще?

      0
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > lra 9 сентября 2017, 17:55

      Да никто,ничего не добившийся маразматик........

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 9 сентября 2017, 11:48

      Для того чтобы занять "свое восьмое – десятое место", удивлять "Зенит" не обязательно...

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 9 сентября 2017, 11:44

      Смешно. Уверен, что Динамо, как минимум 3 штуки получит. Кокорин им вломит по старой памяти.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 сентября 2017, 11:42

      Твоими устами да мед пить!

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 сентября 2017, 10:18

      Влажные мечты!С такой игрой минимально 0-3

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 сентября 2017, 10:16

      оптимист...

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