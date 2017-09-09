Виктор Панченко: «Динамо» с «Зенитом» как минимум сыграет вничью»

Виктор Панченко, отец нападающего московского «Динамо» Кирилла Панченко, поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура чемпионата России против «Зенита».

Напомним, встреча между командами пройдет в воскресенье на «Арене Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени.

«У меня нет сомнений, что «Динамо» займет в этом сезоне свое восьмое – десятое место. Считайте это моим футбольным чутьем. У меня есть уверенность в главном тренере, я понимаю, во что играет команда, хотя хотелось бы немного больше креатива в атаке.

Мне кажется, «Динамо» приятно удивит «Зенит». Приятно для болельщиков «Динамо». Будет тяжелый матч, но бело-голубые минимум сыграют вничью. А то и победа «Динамо» будет», — заявил Панченко.