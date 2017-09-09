«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» откроют 4-й тур АПЛ

В стартовом матче четвертого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет на своем поле «Ливерпуль».

Стоит отметить, что обе команды на данный момент еще не проигрывали в новом сезоне чемпионата.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Начало в 14:30, не пропустите!

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы