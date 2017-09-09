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    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» откроют 4-й тур АПЛ

    В стартовом матче четвертого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет на своем поле «Ливерпуль».

    Стоит отметить, что обе команды на данный момент еще не проигрывали в новом сезоне чемпионата.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Начало в 14:30, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 13:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      Wolk36 9 сентября 2017, 14:31

      МС не подведи!!!!!

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 9 сентября 2017, 13:48

      Игра будет интересная,жду сюрприза от Ливерпуля!!!

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 9 сентября 2017, 13:11

      Заруба будет знатная).

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 9 сентября 2017, 09:00

      Хороший футбольный денёк!!! Поеду затарюсь вкусняшками)))

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