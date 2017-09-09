Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хавбек «Баварии» Рафинья может перенести повторную операцию на колене

    Полузащитник «Баварии» Рафаэль Алькантара в ближайшее время может перенести повторную операцию на колене.

    В конце прошлого сезона 24-летний футболист начал испытывать сильные боли в колене во время физических нагрузок, после чего было принято решение сделать ему операцию. С того момента бразилец в течение пяти месяцев проходит курс реабилитации, но его состояние не меняется.

    Если Рафинья не почувствует улучшения в скором времени, то ему проведут повторную операцию.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2017 06:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Ass_09 9 сентября 2017, 17:24

      Где то в этой новости подвох!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11