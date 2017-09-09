Хавбек «Баварии» Рафинья может перенести повторную операцию на колене

Полузащитник «Баварии» Рафаэль Алькантара в ближайшее время может перенести повторную операцию на колене.

В конце прошлого сезона 24-летний футболист начал испытывать сильные боли в колене во время физических нагрузок, после чего было принято решение сделать ему операцию. С того момента бразилец в течение пяти месяцев проходит курс реабилитации, но его состояние не меняется.

Если Рафинья не почувствует улучшения в скором времени, то ему проведут повторную операцию.