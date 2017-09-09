Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Краневиттер: «Переговоры с «Зенитом» получились короткими»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о причинах своего перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

    Напомним, что сине-бело-голубые приобрели 24-летнего аргентинца этим летом у «Атлетико» за 8 миллионов евро.

    – Трансферные истории Дриусси и Ригони получились очень долгими: все следили за новостями о готовящихся переходах и много о них говорили. У вас же все прошло очень быстро – почему так получилось?

    – Переговоры действительно получились короткими. «Зенит» и «Атлетико» быстро согласовали условия трансфера, да и я долго не раздумывал – за несколько минут все решил. В Петербурге большой клуб, так что сделать выбор оказалось легко.

    – От кого еще были предложения?

    – От многих испанских, итальянских, немецких команд. Но к тому моменту в «Зенит» уже перешли мои бывшие партнеры по «Ривер Плейт» Маммана и Дриусси, поэтому выбрал Россию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2017 06:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 сентября 2017, 09:45

      кто бы ему зарплату дал как в Зените поэтому и не раздумывал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 9 сентября 2017, 06:43

      А теперь : "вперёд за Питер!!!"

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11