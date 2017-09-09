Краневиттер: «Переговоры с «Зенитом» получились короткими»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о причинах своего перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

Напомним, что сине-бело-голубые приобрели 24-летнего аргентинца этим летом у «Атлетико» за 8 миллионов евро.

– Трансферные истории Дриусси и Ригони получились очень долгими: все следили за новостями о готовящихся переходах и много о них говорили. У вас же все прошло очень быстро – почему так получилось?

– Переговоры действительно получились короткими. «Зенит» и «Атлетико» быстро согласовали условия трансфера, да и я долго не раздумывал – за несколько минут все решил. В Петербурге большой клуб, так что сделать выбор оказалось легко.

– От кого еще были предложения?

– От многих испанских, итальянских, немецких команд. Но к тому моменту в «Зенит» уже перешли мои бывшие партнеры по «Ривер Плейт» Маммана и Дриусси, поэтому выбрал Россию.