Орлов считает Кокорина более перспективным футболистом, чем Смолова

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов сравнил перспективы нападающего «Зенита» Александра Кокорина и форварда «Краснодара» Федора Смолова.

В нынешнем сезоне Кокорин забил шесть голов в рамках РФПЛ, на счету Смолова – два забитых мяча.

– Смолов и Кокорин тоже, по-вашему, так и не созрели для Европы?

– Вот Кокорин сейчас перспективнее Смолова. Федор провалился на Кубке Конфедераций и ни одного предложения не получил. А у Кокорина пока нет такой отрицательной международной истории – поднимается, растет. ЧМ-2018 станет для него прекрасным испытательным полигоном.