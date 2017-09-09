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    Орлов считает Кокорина более перспективным футболистом, чем Смолова

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов сравнил перспективы нападающего «Зенита» Александра Кокорина и форварда «Краснодара» Федора Смолова.

    В нынешнем сезоне Кокорин забил шесть голов в рамках РФПЛ, на счету Смолова – два забитых мяча.

    – Смолов и Кокорин тоже, по-вашему, так и не созрели для Европы?

    – Вот Кокорин сейчас перспективнее Смолова. Федор провалился на Кубке Конфедераций и ни одного предложения не получил. А у Кокорина пока нет такой отрицательной международной истории – поднимается, растет. ЧМ-2018 станет для него прекрасным испытательным полигоном.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2017 01:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 9 сентября 2017, 11:32

      Скоро сдуется мальчик

      2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > minaev23 9 сентября 2017, 16:29

      надо объективно судить а не так тебе не нравиться и ждешь когда он сдуется а ты по футбольному разбирайся - Кокорин получше Смолова но и он не плохой

      0
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      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 9 сентября 2017, 10:04

      Какие перспективы? Смолов 27, Кокорин 26. Они уже в расцвете должны быть, а их всё ещё в перспективе рассматривают.

      2
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > mamba9090909 9 сентября 2017, 11:33

      Дятел он потому что !!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 сентября 2017, 09:38

      Достал уже этим Кокориным он свое уже забил теперь опять будет раз в год стрелять

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 сентября 2017, 08:52

      Хотелось бы посмотреть их в паре - если сыграются может получится интересная пара нападающих.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Gullit 76 9 сентября 2017, 16:31

      зачем таким нападающим в паре играть с полузащитником это дело

      0
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 9 сентября 2017, 08:39

      К чему эти разговоры? Оба мимо Европы фанерой пролетели! Еще про Головина можно поговорить, а реальная перспектива у Жигулева и его ровесников.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 сентября 2017, 07:49

      Ну.......раз в году и палка стреляет.

      1
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      Рейтинг: +223

      niko5 9 сентября 2017, 07:42

      Вот и хрен то что сейчас!А пройдет пару туров и сдуется!Ему бы стабильности-цены бы ему не было!А так-до следующей вечеринки в честь себя красивого!!!Черданцев с Геничем ее пару раз похвалят во всеуслышание и расплывется!!

      1
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 9 сентября 2017, 06:51

      Орлов про всех зенитовцев так считает и что?Зачем предвзятый человек раздает комментарии и вообще комментирует матчи на всю страну?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 сентября 2017, 05:49

      Этой фразе 10 лет,
      А ответа нет и нет.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 сентября 2017, 04:28

      Кокорин до пенсии будет молодым и многообещающим.

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