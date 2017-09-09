Краневиттер: «Месси – великий футболист, но вполне земной человек, скромный и порядочный»

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Матиас Краневиттер рассказал о взаимоотношениях с партнером по национальной команде Лионелем Месси.

За сборную Аргентины хавбек выступает с 2015 года.

– Вы выступали за сборную Аргентины вместе с Месси. Какой это человек?

– У нас с Лео отличные отношения – вместе играли в важных матчах: Кубок Америки, отборочный турнир к чемпионату мира. Для меня это отличный опыт. Месси – великий футболист, но вполне земной человек, скромный и порядочный. Для нашей страны Лионель – самая важная и знаковая фигура, при этом в жизни он совершенно обыкновенный.