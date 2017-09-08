Пономарев – о матче «Амкар» – ЦСКА: «У пермяков на поле бегают какие-то буратино. Все происходящее напоминало сумо, а не футбол»

Футбольный эксперт Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 9-го тура РФПЛ между «Амкаром» и ЦСКА (0:1). По его словам, происходящие на поле события нельзя назвать футболом.

После этой победы московский клуб поднялся на третье место в турнирной таблице, пермяки остались на последней позиции.

«Сидел, смотрел и плевался! Вот такая вот игры. Происходившее на поле мне больше напоминало сумо, чем футбол. Ну как так можно регулярно хватать игрока, владеющего мячом, руками?! Ну как так?! Куда смотрел арбитр?! Раз за разом ведь происходило одно и то же! За это сразу, моментально нужно давать желтую карточку. Это безобразие! Помимо срыва атаки это в целом ухудшает качество футбола.

Посмотрите европейский футбол, там никто и никогда руками не хватает, а у нас почти в каждой атаке это было, даже комментатор кричал, что нужно так фолить. Это неприлично! Но у нас такая игра в порядке вещей.

Игра не понравилась с обеих сторон, но «Амкар» – это вообще кошмар! Какие-то буратино бегают на поле, деревянные футболисты, пластики нет, плохо владеют мячом, а вот в борьбу они вступают с удовольствием, головами пободаются с удовольствием. Но игры никакой, никакой мысли, никаких интересных ходов даже в обороне», – сказал Пономарев.