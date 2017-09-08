Роша: «Отнял шорты у Попова. Ивелин сказал, что будет взимать за них ежедневную плату»

Нападающий «Спартака» Педро Роша заявил, что на первое время позаимствовал шорты у полузащитника Ивелина Попова.

По неофициальным данным, переход бразильца обошелся московскому клуб в 12 миллионов евро.

– Зачем отняли шорты у Попова? Вы под его номером играли на тренировке.

– Так как мой переход случился быстро, пока у меня пока нет 99-го номера, под которым буду выступать. Так что временно тренируюсь в шортах Попова. Но он мне разрешил. Сказал, что будет взимать ежедневную плату.