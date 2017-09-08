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    Роша: «Отнял шорты у Попова. Ивелин сказал, что будет взимать за них ежедневную плату»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша заявил, что на первое время позаимствовал шорты у полузащитника Ивелина Попова.

    По неофициальным данным, переход бразильца обошелся московскому клуб в 12 миллионов евро.

    – Зачем отняли шорты у Попова? Вы под его номером играли на тренировке.

    – Так как мой переход случился быстро, пока у меня пока нет 99-го номера, под которым буду выступать. Так что временно тренируюсь в шортах Попова. Но он мне разрешил. Сказал, что будет взимать ежедневную плату.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.09.2017 22:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 сентября 2017, 11:50

      Дык..ничего страшного...Ежели что можно и в трусах (а ежели их Попов забрал, можно и вообще без них) Спартак- команда народная, ежели с голой жоп.. выйдет, народ поймет.

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 8 сентября 2017, 23:57

      Попов видно что с русскими корнями

      1
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      Рейтинг: +48

      олег17 8 сентября 2017, 22:09

      приколисты

      1
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