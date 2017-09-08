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    Мбаппе подтвердил, что летом отказал «Манчестер Сити»

    Новоиспеченный нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, перешедший в команду летом из «Монако», подтвердил, что по окончании прошлого сезона у него на руках было предложение от английского «Манчестер Сити», на которое он ответил отрицательно.

    «Признаться, я бы ничуть не расстроился, если бы остался в «Монако». У меня были определенные условия, они клубом выполнены не были, поэтому и пришлось уйти.

    Что касается «Сити», то им я действительно отказал. Уверяю, что причина этого не их главный тренер, а другие обстоятельства», – приводит слова Мбаппе L’Equipe.

    Форвард находится в парижском коллективе на правах аренды, которая может закончиться выкупом футболиста.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2017 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 9 сентября 2017, 14:07

      Интересно ,что за условия , видимо зарплата и сохранение состава)

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