Мбаппе подтвердил, что летом отказал «Манчестер Сити»

Новоиспеченный нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, перешедший в команду летом из «Монако», подтвердил, что по окончании прошлого сезона у него на руках было предложение от английского «Манчестер Сити», на которое он ответил отрицательно.

«Признаться, я бы ничуть не расстроился, если бы остался в «Монако». У меня были определенные условия, они клубом выполнены не были, поэтому и пришлось уйти.

Что касается «Сити», то им я действительно отказал. Уверяю, что причина этого не их главный тренер, а другие обстоятельства», – приводит слова Мбаппе L’Equipe.

Форвард находится в парижском коллективе на правах аренды, которая может закончиться выкупом футболиста.