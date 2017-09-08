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    Игроки «Кальяри» отблагодарили пивом строителей, возведших для команды стадион за 124 дня

    Итальянский «Кальяри» обзавелся новым стадионом. На нем команда с Сардинии будет выступать временно – до тех пор, пока постоянная арена коллектива «Сант-Элия» не будет отреставрирована (на это потребуется четыре года).

    Строители завершили возведение временного пристанища для «Кальяри» всего за 124 дня. Вместимость нового стадиона составила 16 тысяч зрителей. В качестве благодарности футболисты команды поставили рабочим несколько ящиков пива и вместе с ними отметили сдачу арены.

    После двух туров Серии А «Кальяри» идет на 19 месте в таблице.

    Источник: YouTube

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    08.09.2017 20:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +157

      Ali77 8 сентября 2017, 23:41

      Лучше распиларены)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 8 сентября 2017, 23:34

      Привет Санкт-Петербург))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 сентября 2017, 21:37

      Пригласите этих рабочих стадион в Питере строить.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > BRO_football 9 сентября 2017, 06:36

      Наша система и из них "таджиков" сделает, за 24 дня.

      0
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