Игроки «Кальяри» отблагодарили пивом строителей, возведших для команды стадион за 124 дня

Итальянский «Кальяри» обзавелся новым стадионом. На нем команда с Сардинии будет выступать временно – до тех пор, пока постоянная арена коллектива «Сант-Элия» не будет отреставрирована (на это потребуется четыре года).

Строители завершили возведение временного пристанища для «Кальяри» всего за 124 дня. Вместимость нового стадиона составила 16 тысяч зрителей. В качестве благодарности футболисты команды поставили рабочим несколько ящиков пива и вместе с ними отметили сдачу арены.

После двух туров Серии А «Кальяри» идет на 19 месте в таблице.