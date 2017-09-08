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    У Ерохина родился сын, это первый ребенок у игрока

    Знаменательное событие произошло в жизни полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Александра Ерохина. У футболиста родился первый ребенок – сын.

    «Спасибо тебе за это счастье, которое не передать словами!!! Теперь наш мир стал еще интереснее и больше!» – написал футболист в социальной сети в адрес своей супруги Вероники Ерохиной.

    Напомним, что новоиспеченный отец является футболистом сборной России, за которую в течение последнего года он провел 11 матчей.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.09.2017 20:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +616

      smersh45 8 сентября 2017, 21:33

      огромное поздравление и не затягивать со вторым удачи во всём !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 8 сентября 2017, 20:59

      МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
      ОЧЕНЬ ТЕБЯ УВАЖАЛ,ПОКА БЫЛ В РОСТОВЕ!!!
      А В ЗЕНИТЕ - ТЫ ПОКА НЕ ЗАВОЕВАЛ ТАКОГО УВАЖЕНИЯ!!!
      НО СТАРАЙСЯ!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 сентября 2017, 20:44

      Вобще бред какой-то, зачем на этом сайте обсуждать, что Ерохин своей жене написал?
      Вы ёбнулись ?

      -2
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 8 сентября 2017, 20:37

      Поздравляю!!!!

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 сентября 2017, 20:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо было хэштег поставить #мойпездюк )))

      -4
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