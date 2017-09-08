У Ерохина родился сын, это первый ребенок у игрока

Знаменательное событие произошло в жизни полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Александра Ерохина. У футболиста родился первый ребенок – сын.

«Спасибо тебе за это счастье, которое не передать словами!!! Теперь наш мир стал еще интереснее и больше!» – написал футболист в социальной сети в адрес своей супруги Вероники Ерохиной.

Напомним, что новоиспеченный отец является футболистом сборной России, за которую в течение последнего года он провел 11 матчей.