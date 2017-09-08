Роша: «Для меня честь играть за такой великий клуб, как «Спартак»

Новоиспеченный форвард московского «Спартака» Педро Роша рассказал, что для него значит игра за такую команду и почему он выбрал именно российский клуб.

– Предложение поступило за несколько дней до закрытия трансферного окна. Очень обрадовался. Со своей стороны сделали все возможное, чтобы заключить соглашение со «Спартаком».

– Почему приняли решение перейти в «Спартак»?

– Определяющий фактор – игра в Лиге чемпионов. Многие бразильцы нацелены на игру в Европе. «Спартак» – великий клуб, для меня честь сыграть за эту команду.

– Вы в шортах Ивелина Попова, на них 71-й номер.

– Не успели для меня подготовить комплект формы, техническая накладка, поэтому пока тренируюсь в шортах Попова. Он разрешил и сказал, что будет взимать с меня дневную плату.

– Почему Луан не перешел вместе с вами?

– Мы с Луаном жили в одной комнате на базе, были соседями, обсуждали наши переходы между собой. Но так получилось, что я успел перейти на флажке, а у Луана не срослось. Не знаю, по какой причине.