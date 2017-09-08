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    Роша: «Для меня честь играть за такой великий клуб, как «Спартак»

    Новоиспеченный форвард московского «Спартака» Педро Роша рассказал, что для него значит игра за такую команду и почему он выбрал именно российский клуб.

    – Предложение поступило за несколько дней до закрытия трансферного окна. Очень обрадовался. Со своей стороны сделали все возможное, чтобы заключить соглашение со «Спартаком».

    – Почему приняли решение перейти в «Спартак»?

    – Определяющий фактор – игра в Лиге чемпионов. Многие бразильцы нацелены на игру в Европе. «Спартак» – великий клуб, для меня честь сыграть за эту команду.

    – Вы в шортах Ивелина Попова, на них 71-й номер.

    – Не успели для меня подготовить комплект формы, техническая накладка, поэтому пока тренируюсь в шортах Попова. Он разрешил и сказал, что будет взимать с меня дневную плату.

    – Почему Луан не перешел вместе с вами?

    – Мы с Луаном жили в одной комнате на базе, были соседями, обсуждали наши переходы между собой. Но так получилось, что я успел перейти на флажке, а у Луана не срослось. Не знаю, по какой причине.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.09.2017 20:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 8 сентября 2017, 22:48

      самокатный

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 сентября 2017, 21:53

      Вот и помни об этом всегда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 8 сентября 2017, 21:47

      Удачи в ФК СМ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      олег17 > Freux 8 сентября 2017, 22:18

      удачи! и побольше голов!!!!!!!!!!

      1
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