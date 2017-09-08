Фернандо рассчитывает, что «Спартак» в текущем сезоне выиграет хотя бы один трофей

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо поделился ожиданиями от ближайшего матча РФПЛ против казанского «Рубина», а также выразил надежду, что его команда не закончит сезон без трофея.

«Сможем ли обыграть «Рубин»? Надеюсь. Это хорошая команда. Но выложимся полностью, чтобы взять три очка. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших болельщиков. Несмотря на все наши неудачи, поклонники не отвернулись от нас, продолжают поддерживать. Дарят нам позитивные эмоции, как это было и в прошлом сезоне, когда мы выигрывали. За все это болельщикам низкий поклон. Будет делать все возможное, чтобы радовать их своей игрой.

Лига чемпионов? Сам турнир подразумевает, что нам будут противостоять сильнейшие соперники. Конечно, придется сложно. Однако результатами жеребьевки я вполне доволен. Эта осень вообще будет непростой для нас. Мы участвуем в трех турнирах: в Лиге чемпионов, чемпионате России и Кубке страны. Надеюсь, что одно из этих соревнований нам удастся выиграть», – сказал Фернандо.

Матч «Спартак» – «Рубин» состоится 9 сентября и начнется в 19:00 по Москве.