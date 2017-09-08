Каррера: «Ничего не понимаю во вратарях, но, когда купили Селихова, я был зол»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какие чувства у него вызвала зимняя покупка вратаря Александра Селихова. По признанию итальянца, сначала он был ею очень недоволен.

«Для меня это стало сюрпризом. Помню, что как-то Сергей Родионов приехал на базу и спросил, что я думаю о Селихове. Я ответил, что вообще ничего не понимаю во вратарях, и отправил его к Джанлуке Риомми. Через два дня узнаю, что Селихова купили. Немного разозлился, сказал руководству: «Когда что-то предпринимаете, ставьте меня в известность!»

Нельзя перешагивать через тренера, как и тренеру – через руководство. Потом мне объяснили, что взяли его, потому что он молод и имеет хорошие шансы вырасти в большого игрока. Мы объяснились, и теперь все в порядке», – заверил итальянец.

В текущем сезоне РФПЛ Селихов провел четыре матча и пропустил шесть голов.