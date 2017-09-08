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    Каррера: «Ничего не понимаю во вратарях, но, когда купили Селихова, я был зол»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какие чувства у него вызвала зимняя покупка вратаря Александра Селихова. По признанию итальянца, сначала он был ею очень недоволен.

    «Для меня это стало сюрпризом. Помню, что как-то Сергей Родионов приехал на базу и спросил, что я думаю о Селихове. Я ответил, что вообще ничего не понимаю во вратарях, и отправил его к Джанлуке Риомми. Через два дня узнаю, что Селихова купили. Немного разозлился, сказал руководству: «Когда что-то предпринимаете, ставьте меня в известность!»

    Нельзя перешагивать через тренера, как и тренеру – через руководство. Потом мне объяснили, что взяли его, потому что он молод и имеет хорошие шансы вырасти в большого игрока. Мы объяснились, и теперь все в порядке», – заверил итальянец.

    В текущем сезоне РФПЛ Селихов провел четыре матча и пропустил шесть голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2017 18:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      Саша Горцев 9 сентября 2017, 12:46

      По мне, лучше бы в свое время Митрюшкина оставили и давали бы парню игровой практики по чаще, хотя бы в кубке России....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 сентября 2017, 21:58

      Селихов талантливый вратарь.

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 8 сентября 2017, 21:08

      Руки прочь от Селихова! Пусть лучше латают дырявую защиту.

      2
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      Рейтинг: +331

      NapaS 8 сентября 2017, 20:14

      Привыкай, Массимо. К сожалению, у нас всегда так.

      1
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      Рейтинг: +17830

      ilichkadr 8 сентября 2017, 19:36

      Если ты, Каррера ничего не понимаешь во вратарях, то чего возмущаешься? Тебя брали как организатора защиты. Вратарь это организатор защиты или что-то другое???

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 сентября 2017, 18:33

      Наверно правильно было неудовольствоваться не покупкой игрока, а теми людьми, кто сделал это без согласования тренера.... С игроком остаётся работать и относится к нему без предвзятостей... Если накосячил, то в лоб и по лбу....))

      "Если вы затаите какое-то недовольство против кого-либо, вы разрушите мост по которому Бог придет к вам..." (Питер Маршалл)

      4
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 8 сентября 2017, 18:32

      Массимо, у нас вообще мало кто что понимает во вратарях. Селихов молодой и перспективный у них, а Митрюшкин наверное старый и безперспективный был.

      12
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      Рейтинг: +833

      Sola > IVANRUS777 9 сентября 2017, 17:38

      Что вы все заладили: Митрюшкин то, Митрюшкин сё.
      Если ничего не путаю, ваш воспитанник запросил большие деньги в качестве з/п. Селихов-то хоть показал себя в премьер-лиге за Амкар, а Митрюшкин - нет. Вот ваш Спартак и не стал идти на поводу у агентов и самого игрока.
      И да, нужна хорошая защита. Вам и Буффон не поможет с такой защитой.

      0
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