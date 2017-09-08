Зенитовец Ригони рассчитывает выиграть за текущий сезон три титула

Приобретенный летом полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, чего бы хотел добиться вместе с командой по итогам текущего сезона. Хавбек рассчитывает взять три трофея.

«Личная цель – это как можно скорее адаптироваться, начать играть и стать важной частью команды. Ну а цель, которая стоит перед всем «Зенитом», очевидна. Мы должны приложить все силы, чтобы выиграть три турнира и добиться того, чего ждут от нас болельщики», – заявил аргентинец.

Напомним, что после восьми туров «Зенит» лидирует в РФПЛ.