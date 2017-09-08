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    Зенитовец Ригони рассчитывает выиграть за текущий сезон три титула

    Приобретенный летом полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, чего бы хотел добиться вместе с командой по итогам текущего сезона. Хавбек рассчитывает взять три трофея.

    «Личная цель – это как можно скорее адаптироваться, начать играть и стать важной частью команды. Ну а цель, которая стоит перед всем «Зенитом», очевидна. Мы должны приложить все силы, чтобы выиграть три турнира и добиться того, чего ждут от нас болельщики», – заявил аргентинец.

    Напомним, что после восьми туров «Зенит» лидирует в РФПЛ.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.09.2017 16:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +478

      R-W_warrior 14 сентября 2017, 22:41

      "Оптовик",однако...А ему ни кто не говорил за старинную русскую народную поговорку:"За тремя зайцами погонишься-сам виноват"?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 сентября 2017, 19:38

      Ответ.
      Три титула..
      "Нас трудно найти, легко потерять и невозможно забыть.."
      Бля..как грустно -то стало..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 сентября 2017, 18:36

      достойное желание.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 сентября 2017, 18:13

      Болтать только мастер))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 сентября 2017, 18:08

      ч.р,к.р и суперкубок россии или Лига европы Ч.р и кубок россии? Пусть уточнит!

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 8 сентября 2017, 17:06

      1. Главный балабол Зенита.

      2. Главный понторез Зенита.

      3. Главный по нагреванию лавки Зенита.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 сентября 2017, 16:42

      Можно взять и четыре, если вспомнить про суперкубок.

      1
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      Рейтинг: +67293

      portero 8 сентября 2017, 16:31

      он же еще не играл в России? надо поглядеть как он на поле

      4
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2017, 16:21

      не выиграет ни одного

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 сентября 2017, 16:17

      Погорячился однако.

      0
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