Иванов: «Уход Заболотного из «Урала»? Мы взяли нового вратаря, который сильнее»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о причинах расторжения контракта с голкипером Николаем Заболотным.

«Мы приняли решение расстаться с Николаем, никаких претензий у нас к нему не было, просто мы взяли нового вратаря, которого считаем сильнее.

Николай пошел искать себе команду, чтобы играть, ему нужна игровая практика, потому что он опытный вратарь. Это жизнь, и так получилось, что дальше нам не по пути.

Мы благодарны ему за то, что он столько сделал для нашей команды, за то, что играл за нас, за сотрудничество, но как бы это ни было печально, пришлось расстаться», — сказал Иванов.