Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иванов: «Уход Заболотного из «Урала»? Мы взяли нового вратаря, который сильнее»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о причинах расторжения контракта с голкипером Николаем Заболотным.

    «Мы приняли решение расстаться с Николаем, никаких претензий у нас к нему не было, просто мы взяли нового вратаря, которого считаем сильнее.

    Николай пошел искать себе команду, чтобы играть, ему нужна игровая практика, потому что он опытный вратарь. Это жизнь, и так получилось, что дальше нам не по пути.

    Мы благодарны ему за то, что он столько сделал для нашей команды, за то, что играл за нас, за сотрудничество, но как бы это ни было печально, пришлось расстаться», — сказал Иванов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2017 15:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -17

      Марсович 8 сентября 2017, 21:18

      Да Коля грешил этим в Урале

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 сентября 2017, 16:45

      Коля показал свою гнилость, когда свалил из Зениту в Спартак. Ну а потом пошел по рукам. Лично у меня были подозрения, что он как-то легко пропускал голы тем, кто мог заплатить. Тому же ЦСКА.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11