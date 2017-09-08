Мевля: «Когда звонит такой клуб, как «Зенит», долго раздумывать не приходится»

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился впечатлениями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга. Напомним, что словенский футболист был приобретен в последний день летнего трансферного окна у «Ростова» за 4 миллиона евро.

«Когда звонит такой клуб, как «Зенит», долго раздумывать не приходится. Все это происходило в последние дни трансферного окна, я был в сборной. Долго не думая, я перешел в новую команду.

Удивлен ли большим количеством игроков «Ростова», которые перешли в «Зенит»? Нет, это логично, ведь «Ростов» удачно играл в еврокубках и в российском чемпионате. Это нормально, что многие игроки «Ростова» перешли в другие сильные команды, я рад за них», – сказал Мевля.