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    Мевля: «Когда звонит такой клуб, как «Зенит», долго раздумывать не приходится»

    Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился впечатлениями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга. Напомним, что словенский футболист был приобретен в последний день летнего трансферного окна у «Ростова» за 4 миллиона евро.

    «Когда звонит такой клуб, как «Зенит», долго раздумывать не приходится. Все это происходило в последние дни трансферного окна, я был в сборной. Долго не думая, я перешел в новую команду.

    Удивлен ли большим количеством игроков «Ростова», которые перешли в «Зенит»? Нет, это логично, ведь «Ростов» удачно играл в еврокубках и в российском чемпионате. Это нормально, что многие игроки «Ростова» перешли в другие сильные команды, я рад за них», – сказал Мевля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2017 14:25
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 9 сентября 2017, 11:18

      Крыса питерская!!!

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 8 сентября 2017, 22:45

      Когда посидишь на лавке, обратно в Ростов не просись!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      vinsent 8 сентября 2017, 17:33

      Иди на хуй Миха.....ты долбоеб потому что печальный опыт новосельцева нобоа тебя ни чему не научил

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > vinsent 8 сентября 2017, 17:50

      надо посмотреть , должно кого-то прорвать как Кузяева , да и Ерохин хорошо играет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      clozzi 8 сентября 2017, 17:30

      как это не печально это так... еслиб мне или Вам предложили зарплату побольше в другом месте, а делать то же самое я не думаю, что кто нибудь бы отказался... Ростов удачи!:) всегда с тобой!!!:)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > clozzi 8 сентября 2017, 17:52

      тем более больше в разы больше, многие перейдут

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 8 сентября 2017, 17:03

      "...долго раздумывать не приходится, мне же ещё правнуков надо обеспечить безбедным существованием".

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 сентября 2017, 16:47

      В зенит 2 раза не приглашают. А уж если приглашают, то приглашенные бегают бегом, чтобы не опоздать.

      2
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 8 сентября 2017, 16:40

      Если мне позвонят с газпрома, я тоже перестану думать! А нахрена думать с такими бабосами.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > neveldomha 8 сентября 2017, 17:48

      любой перейдет если будет получать в 3 раза больше за ту же работу, еще и стараться будет если бонусы прописаны

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 сентября 2017, 16:38

      Деньги решают все!

      3
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      Рейтинг: +161

      adekvat 8 сентября 2017, 16:24

      Молодец.

      -1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 8 сентября 2017, 16:03

      Не обязательно ждать,
      Когда позвонит Зенит,
      Можно и самому набрать...
      Никто Вам не запретит...

      -1
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