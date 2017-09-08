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    Фернандо: «Кажется, что для соперников нет ничего важнее, чем переиграть «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо в преддверии домашнего матча 9-го тура РФПЛ с «Рубином» отметил, что в нынешнем сезоне многие команды настраиваются на игры против красно-белых с удвоенной мотивацией.

    Также бразилец рассказал, чем занимался во время паузы в чемпионате.

    – После матча со «СКА-Хабаровском» у вас было четыре выходных. Успели перевести дух?

    – Да. Эти выходные пришлись как нельзя кстати. Надо было привести мысли в порядок, да и организму дать небольшую передышку, чтобы он восстановился. Летал с семьей в Турцию. Хорошо отдохнул и с новыми силами вернулся к работе. Думаю, пауза в чемпионате всем ребятам пойдет на пользу – поможет собраться, чтобы вновь побеждать и отстоять титул.

    – Первые месяцы чемпионата забрали много сил?

    – Да, они были непростыми. С другой стороны, нам никто и не обещал, что будет легко. К тому же в этом сезоне соперники играют против нас с удвоенной яростью, борются до конца. Кажется, что для них нет ничего важнее, чем переиграть чемпиона.

    – Вы верите в удачу?

    – Верю в Бога и упорную работу. Только они помогут преодолеть все трудности. Поэтому сейчас надо много трудиться, чтобы снова побеждать и приносить радость болельщикам и самим себе.

    Источник: ФК «Спартак»

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    08.09.2017 14:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 сентября 2017, 17:16

      Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 сентября 2017, 16:59

      Так все оно и есть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 8 сентября 2017, 15:17

      любая команда хочет выигрывать каждую игру, и не важно, Спартак это или кто другой. мясная привычка делать из себя супер трупер клуб удивительно, особенно, когда столько лет команда болтается где то в центре таблицы, а то и ниже...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11239

      alp > VVM1964 8 сентября 2017, 16:52

      например в 2011

      -2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 8 сентября 2017, 14:30

      Вот и вы так же со всеми должны играть. С удвоенной яростью и желанием.

      7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 сентября 2017, 14:17

      Если и настраиваются, то только лишь для того, чтобы поставить спартак и их истеричных фанатиков на место. В середине таблицы )

      -1
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      Рейтинг: +8021

      nik55 > APchelov 8 сентября 2017, 16:55

      ваше место вообще на параше

      1
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