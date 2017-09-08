Фурсенко: «Выдвижное поле на арене «Санкт-Петербург» невозможно использовать из-за медиацентра»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что выдвижное поле стадиона «Санкт-Петербург» невозможно использовать из-за расположения медиагородка, построенного к чемпионату мира-2018.

Ранее сообщалось, что медиацентр будет демонтирован. Перестройка оценивается в 400 миллионов рублей.

«Изначально мы обсуждали проект при выдвигающемся поле, но сейчас это невозможно, потому что там находится медиагородок. Вообще если есть выдвижное поле, лучше его выдвигать.

Что касается замены газона, это самый северный стадион, поэтому только практика покажет, что будет с ним происходить. Таким образом, нам надо использовать все возможности стадиона, но это из общих соображений, потому что не мы решаем, что делать с медиагородком», – сказал Фурсенко.

Орлов: «Почему наши деньги должны идти на перенос медиацентра «Санкт-Петербурга»? Тут какое-то плутовство»