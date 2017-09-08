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    Фурсенко: «Выдвижное поле на арене «Санкт-Петербург» невозможно использовать из-за медиацентра»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что выдвижное поле стадиона «Санкт-Петербург» невозможно использовать из-за расположения медиагородка, построенного к чемпионату мира-2018.

    Ранее сообщалось, что медиацентр будет демонтирован. Перестройка оценивается в 400 миллионов рублей.

    «Изначально мы обсуждали проект при выдвигающемся поле, но сейчас это невозможно, потому что там находится медиагородок. Вообще если есть выдвижное поле, лучше его выдвигать.

    Что касается замены газона, это самый северный стадион, поэтому только практика покажет, что будет с ним происходить. Таким образом, нам надо использовать все возможности стадиона, но это из общих соображений, потому что не мы решаем, что делать с медиагородком», – сказал Фурсенко.

    Орлов: «Почему наши деньги должны идти на перенос медиацентра «Санкт-Петербурга»? Тут какое-то плутовство»

    Источник: ТАСС

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    08.09.2017 12:51
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 8 сентября 2017, 21:06

      Любовь к деньгам у них затмевает даже то, что они на весь мир выставляют себя клоунами не первый год. Кто-то ящик водки украдет и сядет на два года, а кто-то сотнями миллионов ворует в открытую тут правосудие слепо, как никогда.

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 8 сентября 2017, 18:32

      Идиоты

      2
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      Рейтинг: +11239

      alp 8 сентября 2017, 15:58

      интересно, а кто тот дебил, который решил возвести медиагородок на месте для выдвижного поля? так то это называется вредительство и при Сталине за такой идиотизм расстреливали.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 сентября 2017, 14:45

      "Что касается замены газона, это самый северный стадион..."
      С очень суровым климатом...))
      Если что,то брательник подтвердит,а он врать не будет,все-таки министром образования был.))

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 сентября 2017, 14:43

      ни чего себе - это купить самолет а поля у тебя нет -это же чистой воды идиотизм - ну а власть куда смотрит - или одна лейка

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > ijgjr 8 сентября 2017, 15:27

      Так это власть и есть, учитывая дружеские отношения с Хозяином Всея Руси.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 сентября 2017, 14:43

      Зае6али!!!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 сентября 2017, 14:36

      Интересно, кто должен ответить за ошибку ценой в 400 миллионов рублей в расположении медиа-городка, и кто за неё ответит реально !

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      Рейтинг: +11239

      alp > Обер-КанцлерЪ 8 сентября 2017, 16:03

      400 это только снос городка. потребуется еще бабло на его возведение в другом месте. !!!

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      Рейтинг: +157

      Ali77 8 сентября 2017, 14:23

      Чую, бомжарена приготовит "сюрприз" на ЧМ, например: митинг бакланов во время матчей или поле задвинется во время матча)

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 сентября 2017, 14:19

      Мне кажется проще взорвать Распил-Арену и забыть как страшный сон...

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Чикомас 8 сентября 2017, 14:44

      а игры отдать Краснодару

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 8 сентября 2017, 14:00

      Полнейший бесконечный безответветсвенейшися идиотизм с этим Крестовским.

      2
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