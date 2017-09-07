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    Орлов: «Почему наши деньги должны идти на перенос медиацентра «Санкт-Петербурга»? Тут какое-то плутовство»

    Известный комментатор Геннадий Орлов с негодованием высказался по поводу новости о том, что на недавно построенном стадионе «Санкт-Петербург» в скором времени пройдет демонтаж пресс-центра. Напомним, эта процедура потребует порядка 400 миллионов рублей.

    «Когда шел Кубок конфедераций, я узнавал, кто решил построить медиацентр именно там, где надо выкатывать поле. Мне сказали, что так решил оргкомитет. Есть два оргкомитета: в ФИФА и в России. Почему из бюджета город должен оплачивать то, что придумали в ФИФА или в российском оргкомитете? Или тут какое-то плутовство. Кто-то недоговаривает.

    400 миллионов — это только чтобы его разобрать. Но где будут создавать новый? На этом же месте — это еще 400 миллионов, а потом разбирать — еще 400 миллионов.

    Я житель Петербурга, и почему наши деньги должны туда идти, по чьей прихоти? Вот где главный вопрос, а об этом никто почему-то не упоминает. Ребята, а кто придумал дурацкое решение, чтобы на том месте, которое специально подготовлено, залито бетоном для выкатывания футбольного поля, поставили медиагородок? Там что, не хватает места возле стадиона? Почему мы, петербуржцы, платим за это деньги?» – вопрошал журналист в эфире «Эха Москвы».

    Напомним, общая стоимость строительства стадиона «Санкт-Петербург» оценивается в 43 миллиарда рублей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2017 19:11
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 8 сентября 2017, 11:35

      что так дорого то ??ломать не стоить же)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 сентября 2017, 10:54

      Неужели только дошло.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      huntelaar25 8 сентября 2017, 09:44

      старые песни о главном

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 сентября 2017, 09:35

      Весь ваш недопроект, который тащит на своих плечах вся страна- плутовство.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 сентября 2017, 00:33

      Это Мудко придумал, кат!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 8 сентября 2017, 00:20

      Во Питер даёт!
      Меняют поле, как перчатки!
      И не просто меняют, а аж на целых 400 миллионов!
      Не на шутку они там, в Питере, РАЗОШЛИСЬ и вошли в кураж НЕПОМЕРНЫХ трат и криминального обогащения!
      Стадион уже стоит очень много, а все эти ПИТЕРСКИЕ прибамбасы сделают этот стадион самым РАСТОЧИТЕЛЬНЫМ стадионом в Мире!
      Кто-то на этом очень хорошо заработал и продолжает, в том же духе, зарабатывать.
      Лучше бы эти деньги пошли на расселение питерских коммуналок.
      Давно пора РАССЕЛИТЬ!

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 7 сентября 2017, 22:12

      О как, а раньше только хвалил стадион соглашусь со многими, кто уже отписал.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 сентября 2017, 20:55

      " Ты на кого письку дрочишь,Гена?"-" Я,это,мужики..."-"Мужики в твоей деревне,Гена! Извиняйся и вали отсюда!Тьфу на тебя! -" Но,это,господа..."-"Иди,Гена,иди по-хорошему.Мы-счастливы,а ты-нет.Тьфу на тебя ещё раз!"

      -2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 сентября 2017, 20:43

      Что то же за 200 лет уже меняется. Вот дороги вроде кое где начали нормальные появляться. А вы что за такой короткий временной отрезок хотели ещё дураков извести? Нет, здесь лет 700 ещё нужно.

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > RedWhiteFans2 7 сентября 2017, 20:58

      У нас нет столько времени.Римская Империя разваливалась 300 лет,Российская начала 100 лет назад с уходом Польши и Финляндии после революции,затем в 91-ом отвалились республики ...(дальше помолчу,там статья уже светит)))

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 сентября 2017, 20:18

      Да не только ж на питерские деньги.

      1
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