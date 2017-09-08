Лукаку мечтал играть под руководством Моуринью с 11 лет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку признался, что с детства мечтал играть в команде Жозе Моуринью.

«Моуринью всегда хочет, чтобы его игроки показывали все, на что способны каждый день. Он никому не дает отдыха. Когда футболисты на поле, он хочет, чтобы каждый боролся изо всех сил как на тренировках, так и в матчах.

Хотя вне футбола он больше похож на члена твоей семьи. С ним можно поговорить, когда тебе это нужно.

Если честно, то я мечтал играть у него с 11 лет. Когда я получил такой шанс, невозможно было отказать. Я благодарен ему за вторую возможность, которую он мне дал», – приводит слова Лукаку BBC.

Напомним, футболист перебрался в «МЮ» прошедшим летом из «Эвертона».