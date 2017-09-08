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    Лукаку мечтал играть под руководством Моуринью с 11 лет

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку признался, что с детства мечтал играть в команде Жозе Моуринью.

    «Моуринью всегда хочет, чтобы его игроки показывали все, на что способны каждый день. Он никому не дает отдыха. Когда футболисты на поле, он хочет, чтобы каждый боролся изо всех сил как на тренировках, так и в матчах.

    Хотя вне футбола он больше похож на члена твоей семьи. С ним можно поговорить, когда тебе это нужно.

    Если честно, то я мечтал играть у него с 11 лет. Когда я получил такой шанс, невозможно было отказать. Я благодарен ему за вторую возможность, которую он мне дал», – приводит слова Лукаку BBC.

    Напомним, футболист перебрался в «МЮ» прошедшим летом из «Эвертона».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2017 10:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 8 сентября 2017, 22:46

      А что же тогда из Челси свалил?

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      Рейтинг: +1954

      Romio-xxx 8 сентября 2017, 13:08

      Что же он тебя из Челси тогда слил?

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Romio-xxx 8 сентября 2017, 19:20

      для этого и слил))в Челси он сидел бы на лавке,а так получил постоянную игровую практику в Броме,в Эвертоне и наиболее подготовленный перешел на новый уровень,еще и в основу!так же и с Матой!Маур знал,что делает)))

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