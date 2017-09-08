Фурсенко доволен переносом матчей «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал перенос матчей своей команды в чемпионате России. По его словам, это сделано для создания более комфортных условий для болельщиков.

«Все переносы связаны с тем, чтобы болельщики находились в комфортных условиях, смогли увидеть футбол. К тому же лига всегда идет навстречу клубам, играющим в Европе, потому что эти команды приносят очки России, благодаря чему в еврокубках становится больше наших представителей», – заявил Фурсенко.

РФПЛ перенесла два матча «Зенита» против «Уфы» (с 17 на 18 сентября) и «Спартака» (с 26 на 27 ноября).