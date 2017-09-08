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    Фурсенко доволен переносом матчей «Зенита»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал перенос матчей своей команды в чемпионате России. По его словам, это сделано для создания более комфортных условий для болельщиков.

    «Все переносы связаны с тем, чтобы болельщики находились в комфортных условиях, смогли увидеть футбол. К тому же лига всегда идет навстречу клубам, играющим в Европе, потому что эти команды приносят очки России, благодаря чему в еврокубках становится больше наших представителей», – заявил Фурсенко.

    РФПЛ перенесла два матча «Зенита» против «Уфы» (с 17 на 18 сентября) и «Спартака» (с 26 на 27 ноября).

    Источник: ТАСС

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    08.09.2017 09:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 сентября 2017, 17:44

      сначала начали продавать, а потом перенесли, как то о болельщиках не думают совсем , с выходного на рабочий день

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 8 сентября 2017, 12:34

      Чет в том году рфпл об этом не подумала

      0
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      Рейтинг: +99

      Волк Тряпошный. 8 сентября 2017, 11:25

      Этим коопОзеровским мерзавцам всё разрешают,а когда Ростов просил перенести матч ЛЧ,сказали что не предусмотренно регламентом.

      9
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      Рейтинг: +1005

      г.Онега 8 сентября 2017, 11:05

      но в этом сезоне очки уефа вы уже несколько просрали

      1
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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 8 сентября 2017, 10:51

      Ага и с Динамо с воскресенья на понедельник, когда у основной массы болельщиков уже куплены билеты туда обратно на поезда/самолёты.

      3
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 8 сентября 2017, 09:47

      Пораньше матчи ещё бы сделали то отлично было бы.

      0
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