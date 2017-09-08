Румменигге не гарантировал Мюллеру место в основном составе «Баварии»

В контрактах игроков «Баварии» нет пункта, согласно которому футболисту гарантировано место в основном составе команды.

«В «Баварии» нет ни одного футболиста, которому было бы изначально гарантировано место в основном составе. Могу с уверенностью сказать, что в контрактах наших игроков такие пункты отсутствуют.

Это касается всех, в том числе и Мануэля Нойера, который, можно сказать, стопроцентно первый номер. С Мюллером нет проблем. Все будут довольны, если он будет забивать и показывать хорошую игру», – рассказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Ранее нападающий команды Томас Мюллер выразил разочарование, что не сыграл в матче второго тура чемпионата Германии с «Вердером», который закончился со счетом 2:0.