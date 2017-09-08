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    Румменигге не гарантировал Мюллеру место в основном составе «Баварии»

    В контрактах игроков «Баварии» нет пункта, согласно которому футболисту гарантировано место в основном составе команды.

    «В «Баварии» нет ни одного футболиста, которому было бы изначально гарантировано место в основном составе. Могу с уверенностью сказать, что в контрактах наших игроков такие пункты отсутствуют.

    Это касается всех, в том числе и Мануэля Нойера, который, можно сказать, стопроцентно первый номер. С Мюллером нет проблем. Все будут довольны, если он будет забивать и показывать хорошую игру», – рассказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

    Ранее нападающий команды Томас Мюллер выразил разочарование, что не сыграл в матче второго тура чемпионата Германии с «Вердером», который закончился со счетом 2:0.

    Источник: Goal.com

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    08.09.2017 09:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +450

      Houston 8 сентября 2017, 12:09

      Мюллер заиграет

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 сентября 2017, 10:41

      Вот это конкуренция.Мюллер заиграет - такими не разбрасываются.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 сентября 2017, 09:33

      Герр Румменигге один раз уже пытался вместе с "физруком" сплавить Томаса в 2014. Фанаты пригрозили поставить Мюнхен на уши. Хотите повторения?

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