«Интер» поддержал идею переноса трансферного окна

Руководство «Интера» поддержало идею закрытия трансферного окна за несколько дней до старта сезона в Италии. Такую идею уже поддержали несколько ведущих клубом Англии и Германии.

«Согласен, что окно можно закрыть за несколько дней до начала сезона. Было бы хорошо, если бы все федерации могли соблюдать это правило, поскольку оно скажется глобальным образом на трансферном рынке в Европе. Я сторонник этой инициативы», – цитирует спортивного директора «Интера» Пьеро Аузилио Premium Sport.

Сейчас в большинстве европейских чемпионатов трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября.