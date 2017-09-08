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    «Интер» поддержал идею переноса трансферного окна

    Руководство «Интера» поддержало идею закрытия трансферного окна за несколько дней до старта сезона в Италии. Такую идею уже поддержали несколько ведущих клубом Англии и Германии.

    «Согласен, что окно можно закрыть за несколько дней до начала сезона. Было бы хорошо, если бы все федерации могли соблюдать это правило, поскольку оно скажется глобальным образом на трансферном рынке в Европе. Я сторонник этой инициативы», – цитирует спортивного директора «Интера» Пьеро Аузилио Premium Sport.

    Сейчас в большинстве европейских чемпионатов трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2017 07:42
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