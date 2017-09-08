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    Симеоне: «В «Атлетико» собраны люди, думающие только о движении вперед»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о причинах, которые помогли ему принять решение о продлении контракта с клубом.

    «С момента, когда я возглавил «Атлетико», клуб стремительно прогрессирует и растет. Я всегда видел здесь большую возможность для роста. Со временем моя правота лишь подтвердилась.

    Я всегда верил в то, что с таким руководством и игроками возможно только движение вперед. Здесь объединились люди, которые думаю только о прогрессе «Атлетико». У наших ветеранов я наблюдаю энтузиазм, присущий молодым. Последние в свою очередь получают опыт от старших товарищей.

    Все это помогло мне принять решение о продлении контракта. Кроме того, я просил клуб не расставаться с нашими игроками, когда узнал, что летом мы не сможем приобрести новых футболистов», – рассказал Симеоне.

    Напомним, новый контракт специалиста с клубом рассчитан до середины 2020 года.

    Источник: Marca

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    08.09.2017 07:31
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