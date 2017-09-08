Бубнов верит, что «Локомотив» сможет составить конкуренцию «Зениту»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Локомотив» в этом сезоне сможет побороться с «Зенитом» за первое место в чемпионате России.

На данный момент «Локо» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от петербуржцев на одно очко.

«Локомотив», если посмотреть на игру и состав, неслучайно находится на втором месте. Если хватит стабильности и ресурса, то команда составит конкуренцию «Зениту». Но все будет зависеть от того, насколько стабильно железнодорожники будут играть. Сейчас они довольно уверенно набирали очки, а что будет дальше — посмотрим.

Команде еще предстоит участвовать в Лиге Европы, а таких ресурсов, как у «Зенита», у москвичей нет.

Очень многое будет зависеть от Семина, от того, как он выстроит учебно-тренировочный процесс и как команда будет распределять силы по дистанции», – рассказал Бубнов на своeм официальном канале в YouTube.