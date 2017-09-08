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    Бубнов верит, что «Локомотив» сможет составить конкуренцию «Зениту»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Локомотив» в этом сезоне сможет побороться с «Зенитом» за первое место в чемпионате России.

    На данный момент «Локо» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от петербуржцев на одно очко.

    «Локомотив», если посмотреть на игру и состав, неслучайно находится на втором месте. Если хватит стабильности и ресурса, то команда составит конкуренцию «Зениту». Но все будет зависеть от того, насколько стабильно железнодорожники будут играть. Сейчас они довольно уверенно набирали очки, а что будет дальше — посмотрим.

    Команде еще предстоит участвовать в Лиге Европы, а таких ресурсов, как у «Зенита», у москвичей нет.

    Очень многое будет зависеть от Семина, от того, как он выстроит учебно-тренировочный процесс и как команда будет распределять силы по дистанции», – рассказал Бубнов на своeм официальном канале в YouTube.

    Источник: YouTube

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    08.09.2017 01:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 8 сентября 2017, 11:10

      Бубнов верит, что «Локомотив» сможет составить конкуренцию «Зениту» дак на данный момент оно так и есть ,на фига этот его комментарий

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 8 сентября 2017, 10:56

      Если Зенит продолжит так же прогрессировать, как это было в последние месяцы, конкуренцию в РФПЛ никто не сможет составить. Даже нынешний Локо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -224

      lra 8 сентября 2017, 10:46

      Надейся и жди...вся жизнь впереди

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 8 сентября 2017, 09:46

      Посмотрим в их личной встрече

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 8 сентября 2017, 09:12

      Посмотрим после первых игр в ЛЕ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2017, 09:07

      чего сейчас считать кто что, никто еще ничего не гарантировал себе, да и игры поставленной нет ни у одной команды

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 8 сентября 2017, 08:10

      Составить конкуренцию Зениту - может, а вот взять золото - вероятнее всего - нет.

      3
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      Рейтинг: +33709

      zra78 8 сентября 2017, 07:07

      И мы верим!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 сентября 2017, 06:49

      постараемся

      2
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      Рейтинг: +160

      виктоша 8 сентября 2017, 05:20

      Я тоже верю. Хотя, скорее, за второе с Рубином, Краснодаром и Ростовом.

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      Рейтинг: +11239

      alp > VVM1964 8 сентября 2017, 10:59

      Спартак, скорее всего, осенью ждет крах - они не могут и не умеют играть на 2 фронта. Возможно, весной он подтянется, но будет уже поздно - за лидерами они не поспеют. ЦСКА - может быть, но у них полное отсутствие свежей крови и короткая скамейка. сыгранность команды - их единственный плюс сейчас, но люди не железные, да и не молодые уже.

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > alp 8 сентября 2017, 11:13

      ещё 7 матчей и половина сезона пройдена там уже можно приблизительно говорит кто кому конкуренцию составит и кто какое место займёт ,то есть (предугадывать ) ))

      1
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      Рейтинг: +11239

      alp > VVM1964 8 сентября 2017, 11:52

      в прошлом году я такого не писал. тем более, что вылет из квалификации ле и групповой этап ЛЧ - 2 разные вещи.

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