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    Газинский и Жоаозиньо провели мастер-класс в академии «Краснодара»

    Футболисты «Краснодара» Юрий Газинский и Жоаозиньо посетили академию клуба, где провели мастер-класс для юных игроков «быков».

    «Руководство академии решило устроить своим воспитанникам сюрприз, поэтому появление футболистов на тренировке команды 2003 года рождения стало полной неожиданностью для юных «горожан». Ребята были воодушевлены присутствием на их занятии взрослых мастеров и с огромным желанием повторяли все приемы и элементы игры, которые те демонстрировали.

    Жоаозиньо с Газинским вместе с ребятами выполнили всю программу тренировки и поучаствовали в «двухсторонке», завершившейся боевой ничьей — 2:2. Сильнейшего в итоге выявила серия пенальти, в которой точнее оказалась команда Юрия Газинского», — говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    08.09.2017 00:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 8 сентября 2017, 14:15

      Молодцы!Так держать!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 сентября 2017, 10:15

      ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО...

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