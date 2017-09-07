«СКА-Хабаровск» усилился аргентинским полузащитником Барбаро

Состоявшееся 8 сентября заседание Комитета РФС по статусу игроков разрешило «СКА-Хабаровску» заявить на РФПЛ аргентинского полузащитника Алехандро Барбаро, несмотря на то что в текущий период трансферное окно закрыто. Решение органа выглядит следующим образом.

«Удовлетворить заявление Ассоциации «ФК «СКА-Хабаровск» о регистрации футболиста-профессионала Барбаро Алехандро Брайана (20.01.1992 г.р.) вне регистрационного периода.

Разрешить Ассоциации «ФК «СКА-Хабаровск» осуществить регистрацию футболиста-профессионала Барбаро Алехандро Брайана (20.01.1992 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала».

Последним клубом аргентинца был кипрский «Аполлон». В минувшем сезоне чемпионата Кипра Барбаро провел 16 матчей и забил два гола.