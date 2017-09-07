Тарасов не считает автобиографию Зидана серьезной литературой

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, какие книги он прочитал за минувшее лето. В частности, хавбек ознакомился с автобиографией главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

«За это лето во время сборов успел прочитать две книги по психологии: Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» и участника популярного шоу про экстрасенсов Виталия Гиберта «Моделирование будущего». Берн понравился больше, да и в целом я люблю изучать психологию.

Еще ознакомился с автобиографией Зинедина Зидана. Читалось легко. Правда, эту книгу к серьезной литературе причислять бы не стал», – заявил россиянин.

Напомним, что Зидан становился чемпионом мира (1998 год) и чемпионом Европы (2000 год).