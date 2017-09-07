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    Тарасов не считает автобиографию Зидана серьезной литературой

    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, какие книги он прочитал за минувшее лето. В частности, хавбек ознакомился с автобиографией главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

    «За это лето во время сборов успел прочитать две книги по психологии: Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» и участника популярного шоу про экстрасенсов Виталия Гиберта «Моделирование будущего». Берн понравился больше, да и в целом я люблю изучать психологию.

    Еще ознакомился с автобиографией Зинедина Зидана. Читалось легко. Правда, эту книгу к серьезной литературе причислять бы не стал», – заявил россиянин.

    Напомним, что Зидан становился чемпионом мира (1998 год) и чемпионом Европы (2000 год).

    Источник: RT

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    07.09.2017 20:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +448

      Paladius 8 сентября 2017, 11:17

      Для него серьезная литература это автобиография ольги бузовой! Её он читает взахлеб и подчеркивает для себя много нового и полезного-)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 сентября 2017, 10:59

      А сочинение вместе с Дзюбой будут писать "Что я прочитал за лето". Школьнички.))

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 7 сентября 2017, 22:40

      Лучше бы ты тренировался с утра до ночи, а книжки пишут только те кто так и делал,а точнее пишут за них.

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 7 сентября 2017, 21:21

      Дима, читать книги нужно целиком, а не только заголовки!!!))))

      7
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 сентября 2017, 20:45

      ну хоть вспомнил что прочел,дзюба то вообще не помнит что читал

      6
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 7 сентября 2017, 20:42

      Так же как Зидан не считает Тарасова серьёзным футболистом!!))

      6
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 7 сентября 2017, 20:37

      ну да... а книжки бузовой наверное это серьезная литература))

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