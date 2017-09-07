Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    По словам Клоппа, Коутиньо вернулся в «Ливерпуль» в отличном настроении

    Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о возвращении в команду из сборной Бразилии атакующего футболиста Филиппе Коутиньо.

    По словам немца, южноамериканец находится в отличном расположении духа, несмотря на срыв перехода в «Барселону».

    «Последнее время Коутиньо не играл за клуб ввиду проблем со спиной. Насколько знаю, в сборной его окончательно вылечили, и теперь он готов на сто процентов. На утренней тренировке Филиппе смотрелся великолепно. Возможно, сыграет уже в ближайшем матче.

    Могу с полной ответственностью сказать, что Филиппе вернулся к нам в отличном настроении. Я с ним пообщался, никаких проблем не обнаружил», – заверил Клопп.

    Ближайший матч «Ливерпуль» проведет 9 сентября против «Манчестер Сити».

    Источник: ФК «Ливерпуль»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2017 19:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11