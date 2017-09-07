По словам Клоппа, Коутиньо вернулся в «Ливерпуль» в отличном настроении

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о возвращении в команду из сборной Бразилии атакующего футболиста Филиппе Коутиньо.

По словам немца, южноамериканец находится в отличном расположении духа, несмотря на срыв перехода в «Барселону».

«Последнее время Коутиньо не играл за клуб ввиду проблем со спиной. Насколько знаю, в сборной его окончательно вылечили, и теперь он готов на сто процентов. На утренней тренировке Филиппе смотрелся великолепно. Возможно, сыграет уже в ближайшем матче.

Могу с полной ответственностью сказать, что Филиппе вернулся к нам в отличном настроении. Я с ним пообщался, никаких проблем не обнаружил», – заверил Клопп.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведет 9 сентября против «Манчестер Сити».