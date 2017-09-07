Участие Азмуна в игре со «Спартаком» под «большим вопросом»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что форвард команды Сердар Азмун может не принять участие в поединке девятого тура РФПЛ против московского «Спартака». По словам специалиста, иранец вернулся из сборной с травмой.

Напомним, что нападающий в состоявшемся 5 сентября матче Иран – Сирия отметился дублем.

«К сожалению, Азмун с травмой приехал – небольшой разрыв мышцы. Успеет или нет восстановиться к матчу, большой вопрос», – сказал Бердыев.

Игра «Спартак» – «Рубин» состоится 9 сентября и начнется в 19:00 по Москве.