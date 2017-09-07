Участие Азмуна в игре со «Спартаком» под «большим вопросом»

Если память не подводит,то Азмун в РФПЛ не забивал уже с полгода,не меньше... Помню, за Ростов в ЛЕ вроде отмечался...
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что форвард команды Сердар Азмун может не принять участие в поединке девятого тура РФПЛ против московского «Спартака». По словам специалиста, иранец вернулся из сборной с травмой.
Напомним, что нападающий в состоявшемся 5 сентября матче Иран – Сирия отметился дублем.
«К сожалению, Азмун с травмой приехал – небольшой разрыв мышцы. Успеет или нет восстановиться к матчу, большой вопрос», – сказал Бердыев.
Игра «Спартак» – «Рубин» состоится 9 сентября и начнется в 19:00 по Москве.