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    Участие Азмуна в игре со «Спартаком» под «большим вопросом»

    Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что форвард команды Сердар Азмун может не принять участие в поединке девятого тура РФПЛ против московского «Спартака». По словам специалиста, иранец вернулся из сборной с травмой.

    Напомним, что нападающий в состоявшемся 5 сентября матче Иран – Сирия отметился дублем.

    «К сожалению, Азмун с травмой приехал – небольшой разрыв мышцы. Успеет или нет восстановиться к матчу, большой вопрос», – сказал Бердыев.

    Игра «Спартак» – «Рубин» состоится 9 сентября и начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: ФК «Рубин»

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    07.09.2017 19:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 8 сентября 2017, 08:18

      Если память не подводит,то Азмун в РФПЛ не забивал уже с полгода,не меньше... Помню, за Ростов в ЛЕ вроде отмечался...

      0
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      Рейтинг: +161

      gandyv 8 сентября 2017, 08:13

      Ну, не вериться чего-то...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 сентября 2017, 01:48

      Ну вот, опять двадцать пять...

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 сентября 2017, 19:52

      Туман напускают, спорить могу, в старте будет.

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