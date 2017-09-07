Боатенг зимой может перейти из «Баварии» в «Интер»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг может продолжить карьеру в «Интере». По информации источника, немецкий клуб планирует приобрести 29-летнего игрока во время зимнего трансферного окна.

По данным Transfermarkt, стоимость немца составляет 38 миллионов евро. Действующий контракт защитника с командой рассчитан до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Боатенг провел за «Баварию» в Бундеслиге 11 матчей, в которых заработал одну желтую карточку.