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    Боатенг зимой может перейти из «Баварии» в «Интер»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг может продолжить карьеру в «Интере». По информации источника, немецкий клуб планирует приобрести 29-летнего игрока во время зимнего трансферного окна.

    По данным Transfermarkt, стоимость немца составляет 38 миллионов евро. Действующий контракт защитника с командой рассчитан до лета 2021 года.

    В прошлом сезоне Боатенг провел за «Баварию» в Бундеслиге 11 матчей, в которых заработал одну желтую карточку.

    Источник: Football Italia

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    07.09.2017 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 7 сентября 2017, 16:39

      "Защитник «Баварии» Джером Боатенг может продолжить карьеру в «Интере». По информации источника, немецкий клуб планирует приобрести 29-летнего игрока во время зимнего трансферного окна."
      У Бомбардира редактор (корректор) в отпуске? То Рибери голландец, то Интер немецкий клуб. А по логике - зачем Жерому в Италию перебираться? Считаю, что очередная утка))

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      Рейтинг: +28

      Trahmaster > zatonn 7 сентября 2017, 18:42

      Бавария начала сама у себя игроков скупать))

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