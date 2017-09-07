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    Самедов: «Смолов бы усилил «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов дал понять, что этим летом он хотел видеть в московской команде нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    Напомним, сообщалось, что лучший бомбардир двух последних сезонов РФПЛ может перейти в «Спартак» за 30 миллионов евро.

    – Федя – особый случай, мы дружим. Мне было не все равно, где он окажется. Но узнавал новости в личном общении, а не через СМИ.

    – Звали его в «Спартак», верно?

    – Секрет!

    – Предположим, звали.

    – Предположим.

    – Какие условия предлагали?

    – Обещал хорошую атмосферу, а вот про условия – это уже не ко мне. На самом деле все происходило на уровне разговоров. Еще во время Кубка конфедераций по поводу Феди ходили разные слухи. А получилось так, как получилось.

    – Смолов сделал бы красно-белых сильнее?

    – Он усилил бы много команд. Но главное, чтобы сам Федя был доволен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2017 14:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22

      Королевство Равенства 7 сентября 2017, 18:36

      Не получается у Феди. Уже 2 сезона подряд провел на высоком уровне. Достоин где покруче поиграть.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 7 сентября 2017, 16:22

      а краснодар ослабит?

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 сентября 2017, 16:15

      Смолов молодец, хороший игрок, желаю ему удачи в карьере, пусть уезжает заграницу и прославляет нашу страну!Удачи

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 сентября 2017, 16:08

      Самедов напомнил что он есть и мог бы чего нибудь усилить. А может быть и нет.. ))

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 7 сентября 2017, 15:57

      Если посмотреть объективно на трансферный вопрос Спартака, то можно сказать, что спартаковцы усилились точечно!
      Да, не взяли некоторых, но может оно и к лучшему, а тех, что взяли надо теперь ВПИСАТЬ в игру!
      Чем больше наберут игроков, тем сложнее тренеру их вписать в состав и СРАЗУ выдать результат НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
      Для начала, надо ПОМУЧИТЬСЯ, набить шишек и тогда, может быть, результат ПРИДЁТ, а может и не придёт!
      Почему???
      Все мы знаем и видим, что Спартак ЗАГРЕМЕЛ под стартовые ФАНФАРЫ!
      А произошло это из-за того, что была ПРОВАЛЕНА подготовка к сезону!
      Как готовились, так и ПРОВАЛИЛИ!
      Прямо пропорциональная зависимость - подготовки и результата.
      РЕЗУЛЬТАТ любой команды зависит от уровня и качества тренировочного процесса!
      А у Карреры он на низком уровне!
      Это показал ПРОВАЛ старта сезона!
      Следовательно: - Как тренировались, как готовились, так и загремели под стартовые ФАНФАРЫ!!!
      Грустно и печально за Спартак!
      Возможности одни, а уровень игры не соответствует затратам Леонида Федуна и отдаче игроков!
      Но ведь в Спартаке ОТЛИЧНЫЙ состав!
      Дай Бог другим командам такой состав ИМЕТЬ!!!
      РЕЗУЛЬТАТ любой команды зависит от уровня и качества тренировочного процесса!
      Если старт плохой и ПРОВАЛЕН, то и подготовка к сезону ПЛОХАЯ и ПРОВАЛЬНАЯ!
      Кто виноват??? НИКТО!
      Как никто??? А вот так!
      ПРОВАЛ старта сезона Спартаком есть, а виновных ПРОВАЛА НЕТ!!!
      А на нет и суда нет!
      А что тогда есть!
      А есть ТРАНСФЕРЫ, которые Спартаку, как мёртвому ПРИПАРКА!
      Если ПРОФЕССИОНАЛЬНО и УМЕЛО не работают с тем составом что есть, то и трансферы Спартаку НЕ ПОМОГУТ!
      Кое-кто на них очень хорошо заработал, а Спартак окажется в ПРОГАРЕ, в ПРОЛЁТЕ в оглушительном ПРОВАЛЕ всего сезона!
      ЖДЁМ-С!!!
      Очень даже не хочется провала Спартака, но он УЖЕ - ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, навис над Спартаком и ДАВИТ на него всей своей ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ массой!
      Желаю Спартаку ПРИЯТНЫХ снов!
      Спасение "утопающих" - дело рук самих "утопающих"!!!
      А спасать надо, потому что ПРОВАЛ сезона и Лиги чемпионов допускать Спартаку НИ-З-Я-Я-Я-Я!
      Болельщики Спартака НЕ ПОЙМУТ, а некоторые и НЕ ПРОСТЯТ! То-то и ОНО!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 сентября 2017, 15:03

      С дырявой оборонной Спартаку не то что Смолов, Роналдо не поможет.

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      Рейтинг: +238

      spar57 7 сентября 2017, 15:02

      Отдохнув полтора матча, Александр, что-то разговорился. Тренироваться надо, Саша.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 сентября 2017, 14:58

      Ожил Герой,расцветает уже в интервью...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 сентября 2017, 14:49

      Обо всё и ни о чём!.... Сюжет не раскрыт, интрига исчезла!....))

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