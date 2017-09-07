Самедов: «Смолов бы усилил «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов дал понять, что этим летом он хотел видеть в московской команде нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Напомним, сообщалось, что лучший бомбардир двух последних сезонов РФПЛ может перейти в «Спартак» за 30 миллионов евро.

– Федя – особый случай, мы дружим. Мне было не все равно, где он окажется. Но узнавал новости в личном общении, а не через СМИ.

– Звали его в «Спартак», верно?

– Секрет!

– Предположим, звали.

– Предположим.

– Какие условия предлагали?

– Обещал хорошую атмосферу, а вот про условия – это уже не ко мне. На самом деле все происходило на уровне разговоров. Еще во время Кубка конфедераций по поводу Феди ходили разные слухи. А получилось так, как получилось.

– Смолов сделал бы красно-белых сильнее?

– Он усилил бы много команд. Но главное, чтобы сам Федя был доволен.