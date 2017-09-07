Глава ВЭБ: «Гинер продает ЦСКА? Это его дело»

Денег будет значительно больше,а вот хватит ли ума у младшего не вмешиваться в работу тренера - это большой вопрос.
Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков прокомментировал информацию о том, что президент ЦСКА Евгений Гинер может продать московский клуб.
Ранее сообщалось, что новым владельцем армейцев может стать сын Романа Абрамовича Аркадий. Предполагаемая сумма сделки – 300 миллионов долларов.
«Я слышал об этом из СМИ. Это дело владельца ЦСКА. Мы только являемся кредитором стадиона», – заявил Горьков.
Сын Абрамовича купит ЦСКА? Что о нем нужно знать