Глава ВЭБ: «Гинер продает ЦСКА? Это его дело»

Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков прокомментировал информацию о том, что президент ЦСКА Евгений Гинер может продать московский клуб.

Ранее сообщалось, что новым владельцем армейцев может стать сын Романа Абрамовича Аркадий. Предполагаемая сумма сделки – 300 миллионов долларов.

«Я слышал об этом из СМИ. Это дело владельца ЦСКА. Мы только являемся кредитором стадиона», – заявил Горьков.

Сын Абрамовича купит ЦСКА? Что о нем нужно знать