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    Глава ВЭБ: «Гинер продает ЦСКА? Это его дело»

    Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков прокомментировал информацию о том, что президент ЦСКА Евгений Гинер может продать московский клуб.

    Ранее сообщалось, что новым владельцем армейцев может стать сын Романа Абрамовича Аркадий. Предполагаемая сумма сделки – 300 миллионов долларов.

    «Я слышал об этом из СМИ. Это дело владельца ЦСКА. Мы только являемся кредитором стадиона», – заявил Горьков.

    Сын Абрамовича купит ЦСКА? Что о нем нужно знать

    Источник: ТАСС

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    07.09.2017 13:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 сентября 2017, 18:55

      Денег будет значительно больше,а вот хватит ли ума у младшего не вмешиваться в работу тренера - это большой вопрос.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Gullit 76 7 сентября 2017, 19:13

      Есть папа советчик , причем с большим опытом управления ТОП клубом . Да и скорее всего , если это произойдет , то управлять будет больше папа , а сын на первых порах будет просто вывеской!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 сентября 2017, 16:55

      Какая разница, какой еврей владеет, оба воры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 7 сентября 2017, 15:15

      жирная утка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 сентября 2017, 14:55

      Банкиры-кредиторы не допустят неконтролируемой и убыточной ситуации и слово они скажут крайнее, про которое мы не узнаем!!.....))

      "Банк — это такое место, где вам дадут зонтик в ясную погоду и попросят вернуть его, когда начнётся дождь..." (Роберт Фрост)

      8
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > insider_retro 7 сентября 2017, 15:03

      Где все эти цитаты читаешь?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ALeX-161-rus 7 сентября 2017, 15:39

      На различных ресурсах... Книги... Вроде ничего не нарушаю и никто ещё не предъявлял за интеллектуальную собственность...))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 7 сентября 2017, 14:46

      Поживем увидим...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 7 сентября 2017, 13:53

      ЦСКА необходимо встряхнуться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 7 сентября 2017, 13:48

      Может получится английская команда в России? Даже интересно.

      0
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > soccerfanivan 7 сентября 2017, 15:02

      По мне, так Абрамович= Березовскому, только не такой жадный и знает с КЕМ поделиться. В мое время это называлось: Подрыв экономической мощи страны, - со всеми вытекающими!

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 7 сентября 2017, 13:38

      пошло поехало

      -1
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