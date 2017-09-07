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    Мбаппе удивлен взлетом своей карьеры

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что удивлен взлетом своей карьеры.

    «Я никогда не сомневался в своих лучших качествах. Но сказать честно, столь быстрый взлет карьеры меня, конечно же, удивил. Но я продолжаю верить в себя.

    Я всегда много работал, чтобы добиться поставленных перед собою целей. Буду продолжать делать это, поддерживать скорость своего роста.

    Почему бы мне не стать великим футболистом? Ведь именно к этому я всегда и стремился», – рассказал Мбаппе RMC.

    В прошлом сезоне Мбаппе в 29 матчах за «Монако» в рамках французской Лиги 1 забил 15 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2017 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 7 сентября 2017, 12:00

      Молодец - Килиан Мбаппе! Успехов!!!

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