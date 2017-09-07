Мбаппе удивлен взлетом своей карьеры

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что удивлен взлетом своей карьеры.

«Я никогда не сомневался в своих лучших качествах. Но сказать честно, столь быстрый взлет карьеры меня, конечно же, удивил. Но я продолжаю верить в себя.

Я всегда много работал, чтобы добиться поставленных перед собою целей. Буду продолжать делать это, поддерживать скорость своего роста.

Почему бы мне не стать великим футболистом? Ведь именно к этому я всегда и стремился», – рассказал Мбаппе RMC.

В прошлом сезоне Мбаппе в 29 матчах за «Монако» в рамках французской Лиги 1 забил 15 голов.