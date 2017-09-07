Дембеле мог оказаться в «Баварии», а не в «Боруссии»

Новичок «Барселоны» нападающий Усмане Дембеле мог оказаться в составе «Баварии», а не дортмундской «Боруссии». Мюнхенцы не смогли увести тогдашнего футболиста «Ренна» у соперника.

«Бавария» тогда сделала все, чтобы приобрести Дембеле у «Ренна». Но сам футболист ясно дал понять, что хочет перейти только в «Боруссию». Он чувствовал, что еще не готов играть за такие команды, как «Бавария» и «Барселона».

Он сделал акцент на получение постоянной игровой практики и прогресса. Вот вся правда о Дембеле», – рассказал бывший технический директор «Баварии» Михаэль Решке.

Напомним, что сумма трансфера Дембеле из «Боруссии» в «Барселону» составила 105 миллионов евро.