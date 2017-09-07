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    Дембеле мог оказаться в «Баварии», а не в «Боруссии»

    Новичок «Барселоны» нападающий Усмане Дембеле мог оказаться в составе «Баварии», а не дортмундской «Боруссии». Мюнхенцы не смогли увести тогдашнего футболиста «Ренна» у соперника.

    «Бавария» тогда сделала все, чтобы приобрести Дембеле у «Ренна». Но сам футболист ясно дал понять, что хочет перейти только в «Боруссию». Он чувствовал, что еще не готов играть за такие команды, как «Бавария» и «Барселона».

    Он сделал акцент на получение постоянной игровой практики и прогресса. Вот вся правда о Дембеле», – рассказал бывший технический директор «Баварии» Михаэль Решке.

    Напомним, что сумма трансфера Дембеле из «Боруссии» в «Барселону» составила 105 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    07.09.2017 09:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +331

      NapaS 9 сентября 2017, 16:30

      он на панели с таким поведением мог оказаться

      0
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 7 сентября 2017, 10:50

      Бавария всех звезд хочет скупить чтоб вообще конкуренции не было,хотя ее и нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 7 сентября 2017, 10:27

      К чему сейчас этот вброс? История, как известно, не допускает сослагательного наклонения.

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