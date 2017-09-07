Рибери отказался от больших денег из Китая и Катара

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери не готов переезжать в Китай или Катар только лишь ради денег.

«Этим летом ко мне поступали предложения из Китая и Катара, но пока я в надлежащем состоянии, меня они не интересуют.

Да, деньги всегда важны, поскольку играют определенную роль для полноценной жизни. Тем не менее они никогда не будут на первом месте, и я никогда не перейду из-за них в другой клуб», – приводит слова Рибери Sport1.de.

Летом также сообщалось, что француз мог перейти в турецкий чемпионат.