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    Рибери отказался от больших денег из Китая и Катара

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери не готов переезжать в Китай или Катар только лишь ради денег.

    «Этим летом ко мне поступали предложения из Китая и Катара, но пока я в надлежащем состоянии, меня они не интересуют.

    Да, деньги всегда важны, поскольку играют определенную роль для полноценной жизни. Тем не менее они никогда не будут на первом месте, и я никогда не перейду из-за них в другой клуб», – приводит слова Рибери Sport1.de.

    Летом также сообщалось, что француз мог перейти в турецкий чемпионат.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2017 09:15
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