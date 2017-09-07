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    Роналду хочет иметь максимальный рейтинг в ФИФА 18

    Звезды современного футбола прокомментировали свои рейтинги, которые им присвоили создатели футбольного симулятора ФИФА 18. Футболисты также ответили на комментарии игроков.

    Так, нападающий «Реала» Криштиану Роналду, которому выставлен в игре рейтинг 99 из 100, считает, что он заслуживает максимальной оценки. Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер заявил, что он специально усиленно работал все лето, чтобы быть лучше. Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не скрывает, что выбрал бы себя в игре в том числе и из-за своих многочисленных празднований забитых голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2017 07:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +86

      LX Zet 7 сентября 2017, 10:23

      да если 100 будет, это читерство

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 7 сентября 2017, 09:07

      У Месси сколько?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      LX Zet > sochi-2013 7 сентября 2017, 10:29

      у месси 99 не может быть в силу своего роста) параметр игры головой понижен будет

      1
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 7 сентября 2017, 08:56

      Максимальный рейтинг ты можешь иметь только в ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Нил78 7 сентября 2017, 08:24

      99 это нормально, Криштиану - ты крут, но ты не идеален. 100 - это совершенство. Каждому своё...

      3
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 > Нил78 7 сентября 2017, 08:52

      "не идеален" ?? это идеал 21 века, у него есть амбиции и все характеристики для того молодежь с него брала пример! это ИДЕАЛЬНЫЙ футболист нашего времени.

      3
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      Рейтинг: +110

      Schicko > soccerfanivan 7 сентября 2017, 20:01

      ты безумен... просто безумен...

      -1
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