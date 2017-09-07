Роналду хочет иметь максимальный рейтинг в ФИФА 18

Звезды современного футбола прокомментировали свои рейтинги, которые им присвоили создатели футбольного симулятора ФИФА 18. Футболисты также ответили на комментарии игроков.

Так, нападающий «Реала» Криштиану Роналду, которому выставлен в игре рейтинг 99 из 100, считает, что он заслуживает максимальной оценки. Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер заявил, что он специально усиленно работал все лето, чтобы быть лучше. Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не скрывает, что выбрал бы себя в игре в том числе и из-за своих многочисленных празднований забитых голов.