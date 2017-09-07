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    Варди отказался от перехода в «Арсенал» из-за нового купленного дома

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди хочет продолжать выигрывать титулы в своей карьере. Он объяснил также причины отказа перейти в «Арсенал».

    «Я хочу выиграть как можно больше в своей карьере. Меня не устраивает иметь дома лишь одну медаль за победу в Премьер-лиге. Можно сказать, что это будет пустой шкаф. Сейчас у меня контракт с «Лестером», но кто знает, что произойдет в будущем?

    Ранее у меня было предложение от «Арсенала», от которого я отказался. Это был мой выбор на данном этапе. Но если бы мне поступило другое предложение, то было бы так же – я бы его проанализировал и оценил все плюсы и минусы. Но это не говорит о том, что я не буду рассматривать другие предложения.

    У такого решения было несколько причин. Футбол – главная из них, но перевозить семью из дома, который я только что купил, было бы глупым решением. Поэтому я принял такое решение», – рассказал Варди.

    В текущем сезоне 30-летний футболист провел в Премьер-лиге три матча, в которых отметился двумя забитыми голами. «Лестер» после трех туров идет на 15-й позиции с тремя очками на своем счету.

    Источник: Goal.com

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    07.09.2017 06:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 сентября 2017, 10:47

      Попал Варди, сколько в городе Лестер великих клубов для трофеев ?) А дом думаю именно там.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 сентября 2017, 10:22

      Как футболиста на пике карьеры, которая, возможно, скоро пойдёт на спад, отказ Варди не понятен.... Как человека, который думает о комфортном проживании семьи - разумею.... Просто, Лестер это хорошо, клуб и команда - это отлично.... Но в 30 лет и позже могут больше никуда и не позвать....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 сентября 2017, 09:21

      прирос....

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 7 сентября 2017, 07:07

      В Арсенал за трофеями?! ну-ну

      2
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      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Docentusa 7 сентября 2017, 09:31

      Кубки различные же берут, суперкубок тот же если не ошибаюсь, что это не трофеи? Ну а золотые медали навряд ли в Арсенале будут в ближайшее время

      2
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