Варди отказался от перехода в «Арсенал» из-за нового купленного дома

Нападающий «Лестера» Джейми Варди хочет продолжать выигрывать титулы в своей карьере. Он объяснил также причины отказа перейти в «Арсенал».

«Я хочу выиграть как можно больше в своей карьере. Меня не устраивает иметь дома лишь одну медаль за победу в Премьер-лиге. Можно сказать, что это будет пустой шкаф. Сейчас у меня контракт с «Лестером», но кто знает, что произойдет в будущем?

Ранее у меня было предложение от «Арсенала», от которого я отказался. Это был мой выбор на данном этапе. Но если бы мне поступило другое предложение, то было бы так же – я бы его проанализировал и оценил все плюсы и минусы. Но это не говорит о том, что я не буду рассматривать другие предложения.

У такого решения было несколько причин. Футбол – главная из них, но перевозить семью из дома, который я только что купил, было бы глупым решением. Поэтому я принял такое решение», – рассказал Варди.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел в Премьер-лиге три матча, в которых отметился двумя забитыми голами. «Лестер» после трех туров идет на 15-й позиции с тремя очками на своем счету.