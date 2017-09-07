Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Врей останется в «Лацио» до 2020 года

    Руководство «Лацио» ведет переговоры с центральным защитником Стефаном де Врейем о продлении контракта. Действующее соглашение рассчитано до лета 2018 года. Стороны обсуждают возможность подписание бумаг на срок до 2020 года.

    Зарплата 25-летнего футболиста увеличится до 2,5 миллиона евро за сезон. Учитывая все возможные бонусы – она составит 3,3 миллиона.

    В новом соглашении также будет прописана сумма отступных. Минимальная опция выкупа составит 20 миллионов евро, максимальная (зависит от количества матчей) – 25.

    Известно, что в услугах де Врея заинтересованы «Челси», «Ливерпуль» и «Ювентус».

    Источник: talkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2017 06:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11