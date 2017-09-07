Де Врей останется в «Лацио» до 2020 года

Руководство «Лацио» ведет переговоры с центральным защитником Стефаном де Врейем о продлении контракта. Действующее соглашение рассчитано до лета 2018 года. Стороны обсуждают возможность подписание бумаг на срок до 2020 года.

Зарплата 25-летнего футболиста увеличится до 2,5 миллиона евро за сезон. Учитывая все возможные бонусы – она составит 3,3 миллиона.

В новом соглашении также будет прописана сумма отступных. Минимальная опция выкупа составит 20 миллионов евро, максимальная (зависит от количества матчей) – 25.

Известно, что в услугах де Врея заинтересованы «Челси», «Ливерпуль» и «Ювентус».