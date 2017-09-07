Самедов: «Любая команда Бердыева не может быть легким оппонентом»

Да нормально игра у Спартака есть на высоком уровне - Карера не даст раскиснуть - шансы будут на победу у москвичей
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов перед матчем 9-го тура РФПЛ против «Рубина» рассказал об обстановке в команде и поделился ожиданиями от встречи.
– Каррера изменился в последнее время?
– Для меня – нет. Просто сейчас неудачный отрезок, все нервничают, хотят выбраться. Отсюда, наверное, и разговоры вокруг команды.
– То есть дистанция между футболистами не увеличилась?
– Я этого не вижу.
– А куда же делись общие снимки после матчей?
– Знаете, фотографироваться хочется после побед. А их пока не так много. Надо, чтобы выигрыши вернулись, а вместе с ними вернем и фотографии. Желательно уже после следующей встречи.
– Соперник у вас непростой…
– «Рубин» набирает очки, да. Да и вообще любая команда Курбана Бердыева не может быть легким оппонентом.
33-летний Самедов в новом розыгрыше чемпионата принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице.
Чемпион России примет «Рубин» 9-го сентября.