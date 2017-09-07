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    Самедов: «Любая команда Бердыева не может быть легким оппонентом»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов перед матчем 9-го тура РФПЛ против «Рубина» рассказал об обстановке в команде и поделился ожиданиями от встречи.

    – Каррера изменился в последнее время?

    – Для меня – нет. Просто сейчас неудачный отрезок, все нервничают, хотят выбраться. Отсюда, наверное, и разговоры вокруг команды.

    – То есть дистанция между футболистами не увеличилась?

    – Я этого не вижу.

    – А куда же делись общие снимки после матчей?

    – Знаете, фотографироваться хочется после побед. А их пока не так много. Надо, чтобы выигрыши вернулись, а вместе с ними вернем и фотографии. Желательно уже после следующей встречи.

    – Соперник у вас непростой…

    – «Рубин» набирает очки, да. Да и вообще любая команда Курбана Бердыева не может быть легким оппонентом.

    33-летний Самедов в новом розыгрыше чемпионата принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице.

    Чемпион России примет «Рубин» 9-го сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2017 01:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +22

      Королевство Равенства 7 сентября 2017, 18:38

      Да нормально игра у Спартака есть на высоком уровне - Карера не даст раскиснуть - шансы будут на победу у москвичей

      1
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    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 7 сентября 2017, 16:47

      У Спартака это последний шанс сохранить реноме (лицо).

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 7 сентября 2017, 15:59

      Спартаку придётся ТУГО.
      Спартак на СПАДЕ, а Рубин на подъёме!!!
      У Рубина сейчас больше возможностей выиграть у Спартака или скатать НИЧЕЙКУ, чем проиграть.
      Прошлогодний Рубин Спартак бы выиграл, а вот Рубин Бердыева НЕ СМОЖЕТ!
      Спартак измотается с Рубином перед матчем в Лиге чемпионов.
      Если арбитр не напортачит, то Спартак ПРОИГРАЕТ!!!
      Тут вырисовывается интересная картина.
      При оставлении календаря, составители очень постарались, не за бесплатно, уважить просьбы Федуна, но они не учли одного и не могли учесть, что в Рубине произойдут кадровые перемены и на смену Гарсии придёт Бердыев.
      А Бердыев сумел вывести Рубин из провала и наладить командную игру, что мы и наблюдаем сейчас.
      Где Рубин, а где Спартак???
      Прошлогодний Рубин Спартак бы выиграл, а вот Рубин Бердыева НЕ СМОЖЕТ!
      Спартак на СПАДЕ, а Рубин на подъёме!!!
      Ставьте на Рубин! Спартак не выиграет.

      3
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      Рейтинг: +1297

      compka 7 сентября 2017, 13:10

      Навас вернулся, успехов Рубину !!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 сентября 2017, 11:12

      Поскорее бы.

      2
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 7 сентября 2017, 09:26

      Вангую,будет 1:1.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 сентября 2017, 07:38

      Александр соберитесь и выиграйте-хорош уже гнуть свою нефартовую линию.

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 сентября 2017, 07:24

      Саша, очень ждем победы!

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 сентября 2017, 06:51

      Сейчас для Спартака все игры важны! Надо выигрывать!

      4
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 7 сентября 2017, 05:38

      Автобус всегда сложный оппонент...В исполнении любой профессиональной команды и тренера!Но,надеюсь,Спартак сможет вскрыть эти оборонительные редуты.Удачи)

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