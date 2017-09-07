Самедов: «Любая команда Бердыева не может быть легким оппонентом»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов перед матчем 9-го тура РФПЛ против «Рубина» рассказал об обстановке в команде и поделился ожиданиями от встречи.

– Каррера изменился в последнее время?

– Для меня – нет. Просто сейчас неудачный отрезок, все нервничают, хотят выбраться. Отсюда, наверное, и разговоры вокруг команды.

– То есть дистанция между футболистами не увеличилась?

– Я этого не вижу.

– А куда же делись общие снимки после матчей?

– Знаете, фотографироваться хочется после побед. А их пока не так много. Надо, чтобы выигрыши вернулись, а вместе с ними вернем и фотографии. Желательно уже после следующей встречи.

– Соперник у вас непростой…

– «Рубин» набирает очки, да. Да и вообще любая команда Курбана Бердыева не может быть легким оппонентом.

33-летний Самедов в новом розыгрыше чемпионата принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице.

Чемпион России примет «Рубин» 9-го сентября.