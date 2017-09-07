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    Одноклубник Кака арестован за избиение жены

    В среду полицейские задержали полузащитника «Орландо Сити» Уилла Джонсона и поместили под стражу. Об этом сообщил городской портал WFTV.

    В вечер вторника между 30-летним канадцем и его супругой началась ссора. В ходе конфликта футболист хотел записать разговор на диктофон, но женщина выхватила телефон из его рук. Пытаясь вернуть устройство, Джонсон обхватил обе ее руки, после чего она потеряла равновесие и упала на кирпичную поверхность. Жена ударилась головой, также повредив колено, кисть и предплечье.

    Пострадавшая в разговоре с полицейскими призналась, что пара решила развестись.

    Согласно заявлениям полиции, двое детей Джонсона не видели драки.

    Пресс-службы МЛС и «Орландо» сообщили об отстранении игрока от футбола на неопределенный срок.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2017 01:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 7 сентября 2017, 09:04

      И где здесь избиение?

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Ty4ka98 16 сентября 2017, 21:08

      Кака жалко . . . зачем его то в это дело впутывать???

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