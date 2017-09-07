Одноклубник Кака арестован за избиение жены

В среду полицейские задержали полузащитника «Орландо Сити» Уилла Джонсона и поместили под стражу. Об этом сообщил городской портал WFTV.

В вечер вторника между 30-летним канадцем и его супругой началась ссора. В ходе конфликта футболист хотел записать разговор на диктофон, но женщина выхватила телефон из его рук. Пытаясь вернуть устройство, Джонсон обхватил обе ее руки, после чего она потеряла равновесие и упала на кирпичную поверхность. Жена ударилась головой, также повредив колено, кисть и предплечье.

Пострадавшая в разговоре с полицейскими призналась, что пара решила развестись.

Согласно заявлениям полиции, двое детей Джонсона не видели драки.

Пресс-службы МЛС и «Орландо» сообщили об отстранении игрока от футбола на неопределенный срок.