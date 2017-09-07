Будогосский: «Эксплуатация видеоповторов обойдется примерно в 15 миллионов в год»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал подробности введения видеоповторов в РФПЛ.

«Андрей Бутенко уже озвучил цифру, в которую нам обойдется эксплуатация видеоповторов. Это примерно 15 миллионов евро в год.

Когда возникла ситуация в матче «Амкар» – «Зенит» (1:0 в матче 19-го тура РФПЛ2-016/17, бригада Евгения Турбина на засчитала гол гостей – прим. «Бомбардира»), я пообщался с Александром Дюковым, тогдашним руководителем петербургского клуба – я стараюсь в принципе общаться со всеми руководителями, это надо делать обязательно – о возможной установке камер на линии ворот. И что подобные правила необходимо внести в регламент.

Это стоит, извините, 20 копеек, это не дорогущие системы взятия ворот, это не видеоассистенты. И Дюков согласился со мной, потому что нужно идти по пути наименьшего сопротивления.

Ну вот пример. Мы поставим систему в «Краснодаре» у Сергея Галицкого. Давайте зададимся одним вопросом: кто будет с ней работать?» – сказал Будогосский.