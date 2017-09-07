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    Будогосский: «Эксплуатация видеоповторов обойдется примерно в 15 миллионов в год»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал подробности введения видеоповторов в РФПЛ.

    «Андрей Бутенко уже озвучил цифру, в которую нам обойдется эксплуатация видеоповторов. Это примерно 15 миллионов евро в год.

    Когда возникла ситуация в матче «Амкар»«Зенит» (1:0 в матче 19-го тура РФПЛ2-016/17, бригада Евгения Турбина на засчитала гол гостей – прим. «Бомбардира»), я пообщался с Александром Дюковым, тогдашним руководителем петербургского клуба – я стараюсь в принципе общаться со всеми руководителями, это надо делать обязательно – о возможной установке камер на линии ворот. И что подобные правила необходимо внести в регламент.

    Это стоит, извините, 20 копеек, это не дорогущие системы взятия ворот, это не видеоассистенты. И Дюков согласился со мной, потому что нужно идти по пути наименьшего сопротивления.

    Ну вот пример. Мы поставим систему в «Краснодаре» у Сергея Галицкого. Давайте зададимся одним вопросом: кто будет с ней работать?» – сказал Будогосский.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.09.2017 00:38
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +448

      Paladius 8 сентября 2017, 11:27

      В хоккее, волейболе, тенисе деньги находят, а футбол у нас можно подумать самый бедный вид спорта. Тем более на стадионах, на которых проводился Кубок Конфедераций и будет ЧМ такие системы уже установлены. На что они будут тратить 15 млн. на зарплаты судье в комнате с монитором? В сезоне 240 матчей чемпионата. 15млн. делим на 240, получается зарплата судьи у монитора составит 62500 евро за матч. Вводите срочно видеоповторы и хорош уже придумывать всякие нелепые отговорки!!!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 сентября 2017, 20:11

      А в волейболе 15 миллионов находятся! Было бы желание! А его нет!

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Serjoga 7 сентября 2017, 20:50

      я думаю там не такие зажравшиеся ворюги , там дешевле всё

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > BAIv 7 сентября 2017, 22:33

      Да и здесь , скорее всего, не дорого (сумма завышена в сотни раз-если только видео судьи не будут на 2-3 миллионных контрактах), но чем-то же надо "крыть" что видео судьи не нужны!

      1
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      Рейтинг: +160

      виктоша 7 сентября 2017, 19:06

      Пока сила инерции. Все будет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 сентября 2017, 15:52

      Какие 15 лямов? Отмотал чуть и наслаждайся повторами.

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 7 сентября 2017, 11:13

      Всё-таки меня мучает один вопрос...
      Куда же деньги от штрафов на клубы после каждого тура уходят?
      Блин,возьмите меня в РФС и КДК,я научу вас деньги в карман ложить так,чтобы никто и носа не подтер и народ возмущаться не будет.
      Надо же что-то делать,а не только грести!

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > ALeX-161-rus 7 сентября 2017, 20:51

      да эти штрафы им только на кофе, для них это мелочь

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      Рейтинг: +238

      spar57 7 сентября 2017, 10:33

      Игроков за 60 млн. можно покупать, а 15 млн. для всей лиги, что нельзя найти?

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 сентября 2017, 10:32

      Не Жопничайте! На постройках не нужных стадионов миллиарды тырите, а на что то нужное денег нет!!! Или всего 15 лямов, много не стыришь!!!

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      Рейтинг: +15

      ildik999 7 сентября 2017, 10:21

      15М / 16 к = Всем Хорошо и Нервы Фанатов Целее

      Сейчас начнут Вот Зениту надо пусть и вводит!
      Спартак, ЦСКА, Локо, Краснодар, Тоже Мешки [$]

      Давайте Будем справедливы ко всем участникам РФПЛ 17/18

      937 500 €

      Кому интересно Взгляните на бюджеты всех клубов 17/18 Wiki в помощь.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 сентября 2017, 09:42

      Распределитель эту сумму на все клубы РФПЛ и деньги наверняка найдутся. Лидеры побольше будут платить, аутсайдеры и новички чемпионата поменьше.

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      Рейтинг: +309

      MrSmit 7 сентября 2017, 08:30

      Так ведь вы клубы штрафуете за год, за неправильный выход из автобуса за большие деньги...

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