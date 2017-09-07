«Барселона» следит за тремя игроками «Аякса», включая Джастина Клюйверта

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту. Об этом сообщил ресурс Mundo Deportivo.

Минувший сезон стал для 18-летнего воспитанника клуба первым за взрослую команду. Игрок принял участие в 45-ти матчах, забив пять мячей. Голландец сыграл в финале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:2), став самым молодым финалистом в истории еврокубков. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

Согласно источнику, скауты сине-гранатовых регулярно просматривают нападающих Каспера Дольберга и Джастина Клюйверта.

В дебютном сезоне за «Аякс» 19-летний датчанин забил 23 гола и отдал восемь результативных передач в 48-ми встречах. По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость равна 14-ти миллионам.

Джастин, 18-летний сын экс-форварда каталонцев Патрика Клюйверта, подписал взрослый контракт с клубом в январе. В сезоне-2016/17 на его счету 10 мячей и 18 голевых передач в 42-х играх всех турниров.