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    «Барселона» следит за тремя игроками «Аякса», включая Джастина Клюйверта

    «Барселона» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту. Об этом сообщил ресурс Mundo Deportivo.

    Минувший сезон стал для 18-летнего воспитанника клуба первым за взрослую команду. Игрок принял участие в 45-ти матчах, забив пять мячей. Голландец сыграл в финале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:2), став самым молодым финалистом в истории еврокубков. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

    Согласно источнику, скауты сине-гранатовых регулярно просматривают нападающих Каспера Дольберга и Джастина Клюйверта.

    В дебютном сезоне за «Аякс» 19-летний датчанин забил 23 гола и отдал восемь результативных передач в 48-ми встречах. По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость равна 14-ти миллионам.

    Джастин, 18-летний сын экс-форварда каталонцев Патрика Клюйверта, подписал взрослый контракт с клубом в январе. В сезоне-2016/17 на его счету 10 мячей и 18 голевых передач в 42-х играх всех турниров.

    Источник: Mundodeportivo

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    07.09.2017 00:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 сентября 2017, 00:35

      Было бы интересно,если бы купили клюйверта,вроде перспективный игрок

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