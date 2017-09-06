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    Рэпер L'One: «Саня Кокорин – классный пацан. Ситуация в Монако с Мамаевым накручена»

    Рэп-исполнитель Леван «L'One» Горозия рассказал о знакомстве с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    «Конечно, я знаком с Кокориным, мы снимали клип. Саня — классный пацан, а мнение о его игре на поле оставлю для профессионалов или болельщиков «Зенита». В жизни он хороший парень. Если говорить о знаменитой ситуации, которая случилась в Монако с Мамаевым, то, во-первых, не стоит лезть в карман других людей, которые зарабатывают и имеют право тратить эти деньги как душе угодно.

    Во-вторых, это все накручено. Наши люди любят раздуть из мухи слона. Но некрасиво было, что это случилось именно после чемпионата Европы, где я присутствовал», — сказал музыкант в интервью YouTube-каналу «Футбол с Meizu».

    Кокорин с шестью голами является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша РФПЛ.

    Источник: YouTube

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    06.09.2017 23:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 сентября 2017, 15:43

      Все матчи слили позорно шагая по полю,и отметили это дело на солидные $!Обоср@лись они,а виноваты фанаты!L'One это что?
      Зы:Рэп-это калл(с)Коррозия Металла,например)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 7 сентября 2017, 12:09

      а, ну раз ливан так сказал, тогда надо взять все наши слова обратно, и засыпать твиттер кокорина молитвами о прощении!



      ну а насчёт "не стоит лезть в карман других людей, которые зарабатывают и имеют право тратить эти деньги как душе угодно", ливан забыл добавить что карман кокорина набит из карманов простых питерских работяг, и они уж точно имеют право на спрос с "классного пацана"!!!

      2
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      Рейтинг: +157

      Ali77 7 сентября 2017, 10:51

      Кокорин: Леван классный пацан, его песни накручены, у нас умеют раздуть из мухи слона.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 7 сентября 2017, 08:54

      Так может вы оба хорошие люди, только вот на профессиональной сфере - разочарование.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 7 сентября 2017, 07:14

      «Слушай, друг, у тебя хорошие глаза, сразу видно, что ты хороший человек!»

      Мимино))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Финт > KLINSI 7 сентября 2017, 12:27

      Там хороший парень погибает,он его и пальцем не трогал ,а нехороший справку купил))

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 сентября 2017, 00:16

      что вообще означает понятие слова"репир" в России?Почему у алкашей из Купчино не спрашивают какой кокошка человек по понятиям,они ведь тоже имеют отношение к футболу такое-же как и этот "репир"???

      7
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 сентября 2017, 23:46

      очень авторитетное мнение никому не известного человека

      5
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    • ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 6 сентября 2017, 23:36

      заступничек

      2
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