Рэпер L'One: «Саня Кокорин – классный пацан. Ситуация в Монако с Мамаевым накручена»

Рэп-исполнитель Леван «L'One» Горозия рассказал о знакомстве с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Конечно, я знаком с Кокориным, мы снимали клип. Саня — классный пацан, а мнение о его игре на поле оставлю для профессионалов или болельщиков «Зенита». В жизни он хороший парень. Если говорить о знаменитой ситуации, которая случилась в Монако с Мамаевым, то, во-первых, не стоит лезть в карман других людей, которые зарабатывают и имеют право тратить эти деньги как душе угодно.

Во-вторых, это все накручено. Наши люди любят раздуть из мухи слона. Но некрасиво было, что это случилось именно после чемпионата Европы, где я присутствовал», — сказал музыкант в интервью YouTube-каналу «Футбол с Meizu».

Кокорин с шестью голами является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша РФПЛ.