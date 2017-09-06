Тихонов: «Игроки «Крыльев» боялись за результат матча с «Тамбовом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над «Тамбовом» (1:0) в матче 12-го тура ФНЛ.

«Футбол – это голы. Мы провели очень тяжелый матч в Оренбурге, в котором не должны были проигрывать. Психологическое состояние футболистов было не лучшее. Мы пытались их восстановить.

Игроки боялись за результат. Мы попали в психологическую яму. Игра нам сегодня не удалась. «Тамбов» в каких-то моментах был лучше, свежее. В прошлом матче мы пропустили гол на 85-й минуте, а «Тамбов», наоборот, забил на 88-й. Психологически после такого гостям было готовиться легче», – сказал специалист.

Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице первенства.