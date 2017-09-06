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    Гунько: «Несмотря на тяжелые условия, «Спартаку-2» удалось одержать победу над «Олимпийцем»

    Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итог победе над «Олимпийцем» в матче 12-го тура ФНЛ.

    «Погодные условия повлияли на качество нашей игры. Особенно в том, что касается атакующих действий. Многовато было не свойственных нам длинных передач. Кстати, и «Олимпиец», исходя из состояния поля, также старался играть просто. Но, несмотря на столь тяжелые условия, нам удалось одержать победу», – сказал специалист.

    Вторая команда красно-белых занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.

    Источник: ФНЛ

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    06.09.2017 21:43
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