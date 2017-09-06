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    Матч «Зенит» – «Уфа» перенесен на 18 сентября

    На официальном сайте РФПЛ сообщили о переносе матча 10-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уфой» на 18 сентября.

    Напомним, изначально встреча между командами должна была пройти на день раньше.

    «В связи с обращением ФК «Зенит» и в соответствии с пунктом 6.4 регламента чемпионата России по футболу сезона-2017/18 в расписание матчей внесено изменение. Матч 10-го тура между командами «Зенит» и «Уфа» состоится 18 сентября 2017 года. Начало — 19:30 по московскому времени», — говорится в заявлении РФПЛ.

    Руководство «Зенита» попросило перенести матч с уфимцами из-за игры в Лиге Европы с «Вардаром», которая состоится 14 сентября.

    Источник: РПЛ

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    06.09.2017 15:44
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +88

      hans6978T 6 сентября 2017, 18:33

      Пусть, будет так)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 сентября 2017, 16:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит попросил ещё один день.
      Перед смертью не надышишься.

      -5
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