Матч «Зенит» – «Уфа» перенесен на 18 сентября

На официальном сайте РФПЛ сообщили о переносе матча 10-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уфой» на 18 сентября.

Напомним, изначально встреча между командами должна была пройти на день раньше.

«В связи с обращением ФК «Зенит» и в соответствии с пунктом 6.4 регламента чемпионата России по футболу сезона-2017/18 в расписание матчей внесено изменение. Матч 10-го тура между командами «Зенит» и «Уфа» состоится 18 сентября 2017 года. Начало — 19:30 по московскому времени», — говорится в заявлении РФПЛ.

Руководство «Зенита» попросило перенести матч с уфимцами из-за игры в Лиге Европы с «Вардаром», которая состоится 14 сентября.