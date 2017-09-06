Экс-спортивный директор «Краснодара»: «Смолов ни разу не был близок к уходу из клуба»

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин дал понять, что нападающий Федор Смолов ни разу не был близок к уходу из клуба.

При этом Зинин подтвердил тот факт, что летом 27-летний россиянин мог быть обменян на форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

– Обмен Смолова на Дзюбу не рассматривался?

– Просто обсуждался, но не по нашей инициативе.

– Сколько раз за последние 10 месяцев Смолов был в одном шаге от ухода?

– В теории – раз пять. По факту – ни разу.