Экс-спортивный директор «Краснодара»: «Смолов ни разу не был близок к уходу из клуба»

Смолов играет и старается отрабатывать свой контракт и правильно делает!
А когда наступит спрос, тогда и поступит предложение!
КАКОЙ ВАРИАНТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЛУЧШИЙ ДЛЯ ФЕДОРА СМОЛОВА?
Однозначно, ЕВРОПА!
Только Европа и ничего креме Европы!
Италия, Германия в приоритете!
Можно транзитом через Бешихташ!
Пусть Фёдор заиграет в Европе и не теряет почём зря времени!
Время деньги, а деньги надо БЕРЕЧЬ и не ТЕРЯТЬ время!
Желаем Фёдору Европу, а остальные не котируются!
Вперёд Фёдор!
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!
Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин дал понять, что нападающий Федор Смолов ни разу не был близок к уходу из клуба.
При этом Зинин подтвердил тот факт, что летом 27-летний россиянин мог быть обменян на форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
– Обмен Смолова на Дзюбу не рассматривался?
– Просто обсуждался, но не по нашей инициативе.
– Сколько раз за последние 10 месяцев Смолов был в одном шаге от ухода?
– В теории – раз пять. По факту – ни разу.