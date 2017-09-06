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    Экс-спортивный директор «Краснодара»: «Смолов ни разу не был близок к уходу из клуба»

    Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин дал понять, что нападающий Федор Смолов ни разу не был близок к уходу из клуба.

    При этом Зинин подтвердил тот факт, что летом 27-летний россиянин мог быть обменян на форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

    – Обмен Смолова на Дзюбу не рассматривался?

    – Просто обсуждался, но не по нашей инициативе.

    – Сколько раз за последние 10 месяцев Смолов был в одном шаге от ухода?

    – В теории – раз пять. По факту – ни разу.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    06.09.2017 14:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 6 сентября 2017, 17:47

      Смолов играет и старается отрабатывать свой контракт и правильно делает!
      А когда наступит спрос, тогда и поступит предложение!
      КАКОЙ ВАРИАНТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЛУЧШИЙ ДЛЯ ФЕДОРА СМОЛОВА?
      Однозначно, ЕВРОПА!
      Только Европа и ничего креме Европы!
      Италия, Германия в приоритете!
      Можно транзитом через Бешихташ!
      Пусть Фёдор заиграет в Европе и не теряет почём зря времени!
      Время деньги, а деньги надо БЕРЕЧЬ и не ТЕРЯТЬ время!
      Желаем Фёдору Европу, а остальные не котируются!
      Вперёд Фёдор!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

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